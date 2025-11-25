Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
García Ortiz, en la ceremonia de inicio del curso judicial. EFE

Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán

García Ortiz ha sido el quinto responsable del Ministerio Público, el primero por condena judicial, en dimitir desde 1978 en una institución que quema

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:00

Comenta

Lo describió con humor negro, en una tensa comparecencia ante el Congreso, José Manuel Mata: ya se sabe, vino a decir, que la Fiscalía General ... del Estado se asemeja a «la parrilla de San Lorenzo, que primero te ponen de un lado y luego de otro», una manera propia y desde dentro de describir la lluvia de presiones que cae desde la Transición de la que ahora se celebra su medio siglo sobre la institución que reúne a los acusadores públicos de España. Mata acabaría escribiendo, del todo involuntariamente, un hito en la historia del hermoso edificio de la calle Fortuny: murió en noviembre de 2017 a diez mil kilómetros de distancia, en Buenos Aires, donde su salud colapsó repentinamente en el transcurso de un viaje oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 El consejo de coctor García-Dihinx para los días de frío: «Mejor si vas al trabajo sin abrigo o sales un rato sin él»
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  9. 9

    Â«El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimientoÂ»
  10. 10

    Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán

Peramato, la jefa 18 de una Fiscalía General siempre en el ojo del huracán