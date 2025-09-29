Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fiscal Ignacio De Lucas, delegado en España de la Fiscalía Europea. R. C.

La Fiscalía Europea pregunta al juez del 'caso Cerdán' qué contratos son de su competencia

Anticorrupción es la que indaga las adjudicaciones de obra pública, pero la existencia de fondos comunitarios podría sacar parte de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:48

Movimiento de alcance en el 'caso Cerdán', el presunto cobro de comisiones irregulares por la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de ... Transportes durante la época de José Luis Ábalos (2018-2021). La Fiscalía Europea ha remitido un escrito al juez que instruye el caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que le reclama identificar qué adjudicaciones investiga para conocer si son de su competencia, es decir, si estuvieron financiadas con fondos comunitarios.

