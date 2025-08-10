Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joaquín Almunia, en San Sebastián. GORKA ESTRADA

Joaquín Almunia

Excomisario de la Comisión Europea
«La feroz polarización que sufrimos alienta esta gran ola de la extrema derecha»

Joaquín Almunia cree que el acuerdo entre Trump y la UE «es una operación ruinosa para Europa» que refleja su gran fragilidad

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:14

Joaquín Almunia (Bilbao 1948), exvicepresidente y excomisario de la Comisión Europea –y en su día secretario general del PSOE–, opina que el acuerdo arancelario entre ... Trump y la UE «es una ruina para Europa que refleja su debilidad». De vacaciones en Donostia, admite que el choque PP-PSOE «alienta la gran ola de la extrema derecha».

