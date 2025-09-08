Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Feijóo, con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

Feijóo recrimina a Sánchez que no hable de Hamas

El presidente del PP afirma que «lo que está haciendo Israel en Gaza con la población civil es inadmisible», pero asegura que la posición del presidente es una exigencia de los «socios»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:19

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que «lo que está haciendo Israel en Gaza con la población civil es inadmisible», ... pero a la vez, ha rechazado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hablado de Hamas en la comparecencia en la que ha anunciado nuevas medidas contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Espacios grises

