Feijóo participa este viernes en la segunda jornada VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico. Efe

Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada

El líder del PP pretende modificar la Ley de Extranjería y el Código Penal para tipificar como delito el «fraude» de la edad

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Alberto Núñez Feijóo anunció este viernes que si tras las próximas generales llega a La Moncloa reformará la Ley de Extranjería y el Código Penal ... para que los inmigrantes ilegales que lleguen a España y se hagan pasar por menores sean expulsados. «Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades, debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos», aseguró durante su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

