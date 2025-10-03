Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada

Alberto Núñez Feijóo anunció este viernes que si tras las próximas generales llega a La Moncloa reformará la Ley de Extranjería y el Código Penal ... para que los inmigrantes ilegales que lleguen a España y se hagan pasar por menores sean expulsados. «Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades, debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos», aseguró durante su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

El líder del PP volvió a blandir su plan migratorio, que presentó el domingo juanto a todos los presidentes autonómicos del partido, frente al «fracaso» de la política en materia de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez. Según explicó, el plan también «fijará un máximo de tiempo» para comprobar la edad de las personas migrantes «y evitar situaciones de desprotección».

Para Fejióo, es «evidente» que, si ese proceso no se hace «rápido», y «esa persona que entra ilegalmente convive con menores durante meses», quien quedan desprotegidos son «esos menores que el Gobierno dice querer proteger«.