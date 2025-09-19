Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El canciller alemán, Friedrich Merz, y Feijóo, este viernes en Madrid. Diego Puerta / PP

Feijóo presume de «sintonía» con Merz frente a las «discrepancias» del canciller con Sánchez

El líder de los populares traslada al jefe del Ejecutivo alemán la «situación agónica» del presidente del Gobierno, «rodeado de corrupción»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:46

Las «discrepancias» entre Pedro Sánchez y Friedrich Merz el jueves por la noche en la Moncloa se convirtieron, apenas diez horas más tarde, en « ... sintonía» durante la reunión, este viernes por la mañana, entre el canciller alemán y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los dos líderes de centro-derecha están de acuerdo en «la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde» y «se han conjurado para trabajar juntos por una Europa más segura, competitiva y próspera», han informado fuentes populares tras la cita.

