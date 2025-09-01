Feijóo estudia cambiar la Constitución para forzar elecciones si no se aprueban los Presupuestos dos años seguidos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que estudia un cambio en la Ley General Presupuestaria y en la Constitución para ... obligar a la disolución de las Cámaras y a la convocatoria de elecciones si un gobierno no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado dos años seguidos.

«Estamos estudiando junto con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos, de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones», ha afirmado el líder popular en Aranjuez (Madrid), donde se ha reunido el Comité de Dirección del PP para iniciar el curso político.

Feijóo considera que su propuesta es «de sentido común» para evitar el «disparate» que supone que un Gobierno pueda mantenerse durante toda una legislatura con prórrogas continúas de las Cuentas del Estado y ha recordado que la última vez que se aprobaron Presupuestos en España fue en 2023. «Si un Ejecutivo no puede aprobar las Cuentas dos años seguidos, no tiene derecho a seguir», ha insistido. El PP cree que existe la posibilidad de desarrollar esta reforma, que ya tiene cabida «en otros ordenamientos jurídicos europeos», ha señalado Feijóo. Ahora busca encontrar el «rango» adecuado de la norma.

«Se podría llegar al absurdo de que en España los gobiernos no tengan obligación de presentar ni de aprobar los Presupuestos, ¿una, dos, tres legislaturas? No es comprensible ni tolerable«, ha recalcado Feijóo, que ha acusado al Ejecutivo de «ni siquiera descartar que esta anomalía se prolongue» y de practicar el «despotismo presupuestario». «Sin someterse al criterio del Congreso, ningún Gobierno puede hacer lo que le venga en gana con el dinero de los españoles«, ha destacado. »Si cuando termine el mes no tienen los apoyos para aprobarlos, que no se molesten en volver al Congreso: que disuelvan el Parlamento y devuelvan la voz a los españoles», ha exigido.

Frente a un Gobierno «sometido al chantaje de sus socios», víctima del «descrédito internacional» y con una «agenda en los juzgados», el PP plantea una acción política que se centrará en los próximos meses en tres grandes ejes: la regeneración democrática, la política migratoria y la defensa del campo. Las dos últimas cuestiones, especialmente, han sido banderas de Vox, pero Feijóo ha querido marcar distancias con la formación de Santiago Abascal, que este mismo lunes ha calificado al PP como «un fraude».

«Yo no voy a hacer oposición a Vox. Mi prioridad no es el tercer partido del país, sino acabar con el Gobierno. Si la prioridad de Vox no es acabar con el Gobierno, no es mi problema», ha señalado Feijóo, que ha restado importancia al crecimiento que algunas encuestas electorales conceden al partido de Abascal. «Estoy seguro de que muchas personas, cuando estén delante de la urna, van a coger la papeleta azul en lugar de la verde porque la papeleta azul, y no la verde, es la que garantiza el cambio. La única posibilidad de un cambio es que el PP tenga una mayoría suficiente para gobernar», ha subrayado.

Feijóo se ha comprometido otra vez a modificar o derogar un centenar de leyes «para abrir un tiempo nuevo», y aunque el PP sigue estudiando cuáles serán, sí ha avanzado que tendrán que ver con la igualdad de los españoles, con la financiación autonómica, con los impuestos o con el medio rural. «Vamos a construir, pero para construir es necesario hacerlo sobre terreno firme, no sobre el desguace de este Gobierno», ha aseverado.

«¿Para qué los españoles pagan impuestos como ricos si reciben unos servicios públicos pobres? ¿Para qué los trabajadores se esfuerzan cada vez más en mantener el Estado del Bienestar si este está cada vez más endeudado? ¿Para qué mantienen al Gobierno más caro de la democracia si el Estado no es capaz de ofrecer los recursos cuando los españoles, ante una emergencia, los necesitan?», se ha preguntado.