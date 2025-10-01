Feijóo dice que 550.000 inmigrantes reciben ayudas sin trabajar y rechaza una regularización masiva El líder del PP niega que su partido haga «'apartheid' cultural» y sostiene que sus propuestas buscan «dotar de nuevas normas donde hoy existen lagunas»

R. C. Madrid Martes, 30 de septiembre 2025 | Actualizado 01/10/2025 00:13h.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que en España hay 550.000 inmigrantes percibiendo ayudas sociales sin haber trabajado. Por ello ha defendido la necesidad de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se condicione a la búsqueda activa de empleo. Además, ha rechazado «una regularización masiva incondicional» de inmigrantes.

El PP ya avanzó el lunes que no apoyará la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular a más de medio millón de migrantes residentes en España que se tramita en el Congreso si no se admiten sus enmiendas. Esa propuesta, respaldada por 700.000 firmas, fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021 y en abril de 2024 fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la Cámara, incluyendo PP y PSOE.

Al ser preguntado expresamente en el foro de La Razón si España está en condiciones de una regularización masiva de medio millón de inmigrantes irregulares, Feijóo ha respondido que «no» porque «la inmigración sin requisitos», «sin método» y «sin reglas» produce un «efecto llamada». Además, recoge Europa Press, ha indicado que «no se puede convertir lo irregular en regular ni se puede convertir lo ilegal en legal». «Cuando lo ilegal lo conviertes en legal, automáticamente se acabó el Estado de Derecho», ha advertido.

Feijóo ha señalado que si se pretende analizar «la situación de esos inmigrantes» en el plano laboral y de «comportamiento global» en España, sí «se puede valorar y hacer una reflexión al respecto». «Ahora, una regularización masiva, incondicional, no», ha aseverado. El líder del PP ha asegurado que hay siete millones de inmigrantes en España, el 14% de la población, y ha subrayado que «un millón entraron en 2023», por lo que es un asunto que hay que ver »con prudencia«.

«No tiene ningún sentido que haya más de 550.000 extranjeros, 550.000 extranjeros, percibiendo el salario mínimo o ayudas sociales sin haber trabajado», ha criticado. Aunque acto seguido ha añadido que «tampoco tiene sentido que haya españoles que no tengan voluntad de trabajar y lo perciban». A su juicio, esas ayudas a extranjeros «al menos» deben «condicionarse a la búsqueda activa de empleo», dado que si no surgen «enormes tensiones» como está ocurriendo en «algunos lugares».

Además, ha defendido el visado por puntos que ha propuesto su partido para incentivar la inmigración legal y ordenada, que ha calificado de «sensata». «La pregunta es, ¿por qué en España la forma de entrar es en cayuco o en los aeropuertos españoles con una visa de turista?», se ha preguntado. Ante las críticas recibidas a su propuesta, el líder del PP ha rechazado que su partido haga «'apartheid' cultural» y ha admitido que «una persona hispana tiene más facilidades para integrarse» por los vínculos con Latinoamérica y el idioma.

«Poner orden donde hay descontrol»

Feijóo ha asegurado que «omitir los problemas no los hace desaparecer, sino que los agrava», y por eso ha dicho que el PP ha presentado unas propuestas en materia de inmigración que huyen del «simplismo» y se basan en el «orden y la legalidad». «Se trata de poner orden donde hay descontrol, asegurar la legalidad cuando la ley se incumple y dotar de nuevas normas donde hoy existen lagunas», ha manifestado, para subrayar que «la inmigración bien gestionada es una oportunidad, pero gestionada como hasta ahora es un problema cada día mayor».

Ante las etiquetas contra el PP que lanzan desde la izquierda y la derecha, sobre todo con la cuestión de la inmigración, ha respondido: «No somos ni duros ni blandos, somos firmes y sólidos». «Llevamos demasiados años de sinsentido en la política española y ha llegado el momento de dotarla de sentido», ha aseverado.

Feijóo ha señalado que el camino del PP pasa por presentar propuestas concretas para atajar los problemas en vivienda, conciliación, pobreza, sector primario, agua, impuestos, energía o competitividad. «Que nadie cuente con mi partido para convertir en tabúes problemas reales que preocupan a los españoles ni para que solo nos limitemos a agitarlos», ha resaltado.

Finalmente, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez «es el mayor lastre que tiene España». «Hoy el PSOE sanchista es un gran problema, Vox tal vez sea un síntoma de ese problema, y solo el PP es la solución», ha concluido. Acto seguido, al ser preguntado por las investigaciones judiciales sobre las actuaciones de la esposa del presidente, Begoña Gómez, ha rechazado regular el papel de la pareja del jefe del Ejecutivo –«la legislación española es lo suficientemente clara (en este asunto) para no tener que legislar 'ex novo'», dijo-, aunque sí ha prometido crear una Oficina de Conflicto de Intereses independiente si llega a La Moncloa.

Ampliar El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en la cumbre de dirigentes populares el pasado fin de semana. EFE «Veremos el éxito de la reconstrucción» tras la dana «para valorar el futuro político» de Mazón, avisa Feijóo El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la Generalitat valenciana ha hecho «un enorme esfuerzo» tras la trágica dana del 29 de octubre de 2024, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez «se ha tomado a broma el tema». Dicho esto, ha admitido que el futuro de Carlos Mazón depende de la recuperación. «Ha unido su futuro político a la reconstrucción. Y por tanto, veremos el éxito de la reconstrucción para valorar posteriormente el futuro político del presidente Mazón», ha afirmado. El dirigente popular ha destacado que la Generalitat ha invertido 12.000 millones de euros para la Comunidad Valenciana «con infraestructuras hídricas, desviaciones de cauces, una circunvalación para Valencia, una ampliación de los puertos, una ampliación de un aeropuerto y con la reconstrucción». Por el contrario, ha criticado, la Administración del Estado, que «ni siquiera le ha perdonado el IVA a los 100.000 propietarios de vehículos que la dana ha inutilizado». «Fíjese qué falta de sensibilidad», ha exclamado, para añadir que «el Gobierno ha hecho negocio porque se ha llevado el 21% de los 100.000 vehículos».