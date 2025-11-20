Feijóo avisa de que «esta anomalía siempre pesará sobre Sánchez»
Los populares creen que el presidente del Gobierno «debe seguir el camino de su fiscal general» y quedar inhabilitado
Madrid
Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:25
El PP celebra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentenciado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un ... delito de revelación de secretos y señala ahora al presidente del Gobierno por haber desafiado al Alto Tribunal. «Esta anomalía siempre pesará sobre Pedro Sánchez», escribió en redes sociales Alberto Núñez Feijóo. Los populares creen que el jefe del Ejecutivo «debe seguir el camino» de Álvaro García Ortiz y que su inhabilitación también «inhabilita al presidente del Gobierno a seguir».
En un tuit, el secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró que Sánchez «debe pedir perdón» a los españoles «por perturbar la normalidad democrática» de España.
