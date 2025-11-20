Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo este jueves en un acto de la CEOE. Efe

Feijóo avisa de que «esta anomalía siempre pesará sobre Sánchez»

Los populares creen que el presidente del Gobierno «debe seguir el camino de su fiscal general» y quedar inhabilitado

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

El PP celebra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentenciado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un ... delito de revelación de secretos y señala ahora al presidente del Gobierno por haber desafiado al Alto Tribunal. «Esta anomalía siempre pesará sobre Pedro Sánchez», escribió en redes sociales Alberto Núñez Feijóo. Los populares creen que el jefe del Ejecutivo «debe seguir el camino» de Álvaro García Ortiz y que su inhabilitación también «inhabilita al presidente del Gobierno a seguir».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  4. 4 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  5. 5 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  6. 6 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: Â«Manjar absolutoÂ»
  7. 7

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  8. 8 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  9. 9

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos
  10. 10 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo avisa de que «esta anomalía siempre pesará sobre Sánchez»

Feijóo avisa de que «esta anomalía siempre pesará sobre Sánchez»