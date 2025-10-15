Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Gobierno, este martes. Marta Fernández / EF
Control al Gobierno

Feijóo acusa a Sánchez de exprimir a los españoles para pagar a «sinvergüenzas» y este ridiculiza su liderazgo

El presidente del Gobierno niega la existencia de una 'caja b' en el PSOE al tiempo que presume de que las agencias de calificación ya otorgan una A a la deuda española

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:01

Comenta

«Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven cómo en el PSOE y en su Ministerio de Transportes corren ... los billetes como en un prostíbulo». Ese es el latigazo con el que Alberto Núñez Feijóo ha abierto la sesión de control al Ejecutivo, el mismo día en el que el exministro exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, declara por cuarta vez ante el juez Leopoldo Puente bajo riesgo de entrar en prisión preventiva tras el informe de la UCO en el que, por primera vez, se aportan pruebas de que manejó más de 95.000 euros sin justificación bancaria y durante sus años en el cargo dispuso de «ingresos irregulares y opacos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  6. 6 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  7. 7

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  8. 8

    Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia
  9. 9

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  10. 10 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo acusa a Sánchez de exprimir a los españoles para pagar a «sinvergüenzas» y este ridiculiza su liderazgo

Feijóo acusa a Sánchez de exprimir a los españoles para pagar a «sinvergüenzas» y este ridiculiza su liderazgo