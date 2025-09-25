La extrema derecha critica el discurso del Rey en la ONU
Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta, de Vox, y Alvise creen que Felipe VI defendió la política internacional de Sánchez
Madrid
Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:15
Dirigentes de la extrema derecha criticaron este jueves abiertamente el discurso del Rey en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. El eurodiputado de ... Vox Hermann Tertsch calificó el mensaje como «panfleto socialista globalista» que «le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona».
Su compañero de partido Juan Carlos Girauta dijo que Sánchez le tendió «una trampa» a Felipe VI. Alvise Pérez, de Se acabó la fiesta, dijo que el Rey «apoya la política internacional de Sánchez» junto a una foto, que correspondía al día 23, de ambos riendo.
En su discurso del miércoles, el Rey pidió no «mirar para otro lado» ante los bombardeos indiscriminados de Israel sobre la población palestina. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional», aseguró.
