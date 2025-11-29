Euskadi pedirá el lunes acelerar la conexión francesa del TAV

Euskadi pedirá el lunes acelerar la conexión francesa del Tren de Alta Velocidad (TAV), una de sus principales prioridades en materia de infraestructuras. Lo hará ... de la mano del lehendakari, que el lunes se reunirá en Burdeos con François Bausch, recién nombrado coordinador europeo del corredor atlántico. Un encuentro que el propio Gobierno Vasco define como «estratégico» para desbloquear el avance de la red en territorio francés.

La elección de Burdeos no es casual. El Ejecutivo vasco quiere que el impulso llegue desde el corazón político de la región implicada en el trazado, y contar allí con Bausch, antiguo ministro de Luxemburgo y responsable desde hace solo unos meses del corredor, permite trasladar directamente a Bruselas la preocupación por el ritmo que mantiene Francia. El nuevo coordinador ya ha mantenido conversaciones con Galicia y con el ministro español Óscar Puente, que aprovechó su cita para reivindicar que Bruselas respalda la inversión del Gobierno de Sánchez.

Lehendakaritza espera que esta reunión sirva para revisar con precisión el estado de la conexión ferroviaria entre España y Francia, analizar la evolución del eje Burdeos–Hendaia–Gasteiz/Bilbao y definir soluciones temporales de transporte regional mientras se avanza hacia la alta velocidad. Pradales llegará acompañado por Alain Rousset, presidente de Nueva Aquitania y uno de los principales aliados institucionales del Ejecutivo vasco en esta materia.

El encuentro forma parte de un viaje de dos días que combina la agenda política con una misión empresarial de gran tamaño. Hasta 50 compañías vascas de sectores avanzados participarán en la iniciativa 'Nouvelle Aquitaine-Euskadi, Innovation and Business Connect', diseñada para reforzar los lazos económicos, tecnológicos y logísticos entre ambos territorios. La visita arrancará el lunes en Bidart junto a una empresa relevante. Y está previsto que el martes haya una rueda de prensa de Pradales y Rousset para valorar la reunión en Burdeos.