Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari acudirá el lunes a Burdeos. Irekia

Euskadi pedirá el lunes acelerar la conexión francesa del TAV

El lehendakari se reunirá en Burdeos con el supervisor europeo de la infraestructura en compañía de Alain Rousset, presidente de Nueva Aquitania

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:24

Comenta

Euskadi pedirá el lunes acelerar la conexión francesa del Tren de Alta Velocidad (TAV), una de sus principales prioridades en materia de infraestructuras. Lo hará ... de la mano del lehendakari, que el lunes se reunirá en Burdeos con François Bausch, recién nombrado coordinador europeo del corredor atlántico. Un encuentro que el propio Gobierno Vasco define como «estratégico» para desbloquear el avance de la red en territorio francés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  4. 4 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  5. 5

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  6. 6 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  7. 7

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  8. 8

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  9. 9 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  10. 10

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi pedirá el lunes acelerar la conexión francesa del TAV

Euskadi pedirá el lunes acelerar la conexión francesa del TAV