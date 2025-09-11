Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, han firmado en Tenerife un convenio de colaboración. EFE

Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco

El lehendakari Pradales se reúne con el presidente Clavijo en Tenerife y se inspira en el modelo canario en materia de inmigración

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:20

Es de sobra conocida la buena relación que existe entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Y es que ambos ... mandatarios han demostrado su sintonía en numerosas ocasiones para hacer causa común en política migratoria y presionar al Gobierno central para que elabore un protocolo integral en esta materia. Este jueves, Pradales y Clavijo han dado un paso más en su particular vínculo y Euskadi ya se mira directamente en el espejo canario para poder formar «en origen» a los migrantes para que, cuando lleguen al País Vasco, puedan incorporarse al mercado laboral vasco con una mayor «cualificación».

