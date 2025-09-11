Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco

Es de sobra conocida la buena relación que existe entre el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Y es que ambos ... mandatarios han demostrado su sintonía en numerosas ocasiones para hacer causa común en política migratoria y presionar al Gobierno central para que elabore un protocolo integral en esta materia. Este jueves, Pradales y Clavijo han dado un paso más en su particular vínculo y Euskadi ya se mira directamente en el espejo canario para poder formar «en origen» a los migrantes para que, cuando lleguen al País Vasco, puedan incorporarse al mercado laboral vasco con una mayor «cualificación».

El jefe del Gobierno Vasco y el presidente canario han firmado un protocolo que compromete a ambos territorios a promover sinergias y compartir buenas prácticas en el ámbito de áreas I+D+i de alto valor añadido y empleo de calidad, tal y como explican desde Lehendakaritza. Todo ello, con el objetivo de hacer avanzar a ambas comunidades en políticas de investigación, desarrollo e innovación.

Ha sido tras la rúbrica del documento -que se ha llevado a cabo en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife- cuando el lehendakari ha considerado que este protocolo permitirá a Euskadi «beneficiarse» de aprendizajes desarrollados por la comunidad canaria, como el del proyecto 'Tierra Firme', «de formación en origen en cooperación con países de África Occidental, centrado en la formación profesional, el empleo y la migración regular».

«En Euskadi tenemos ya un déficit de trabajadores debido al envejecimiento de la población. A su vez, están llegando personas migrantes que muchas veces no se ajustan a las cualificaciones y perfiles que demanda nuestro tejido empresarial. Tenemos que gestionar esta realidad. Y creemos que 'Tierra Firme', con el conocimiento en formación profesional en origen que conlleva, puede ser una referencia muy importante para que también nosotros empecemos a desarrollar experiencias similares», ha destacado Pradales.