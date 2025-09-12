Euskadi y Canarias refuerzan su alianza en materia de inmigración para presionar a Sánchez

El lehendakari Imanol Pradales ha aprovechado su estancia en las Islas Canarias para subir a una embarcación de la ONG Open Arms, donde se ha ... reunido con miembros de la Organización. La visita, que ha tenido lugar este viernes, se produce en el marco de la jornada 'Fronteras Norte y Sur: fortaleciendo respuestas ante los retos migratorios', que ha servido para reforzar la alianza entre ambas comunidades autónomas y exigir al Gobierno central «un plan estructural de gestión migratoria». «La migración es un fenómeno de enorme magnitud y complejidad. No basta con parches y buena voluntad: hace falta un plan integral, una respuesta ordenada, regular y justa», ha comentado el presidente vasco en el barco, atracado en Santa Cruz de Tenerife desde el mes de agosto.

La jornada ha comenzado con una reunión entre Pradales y Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, en la sede de la Presidencia del Gobierno isleño, situada en la Isla de Tenerife. El encuentro entre ambos representantes, explican desde el Ejecutivo Vasco en un comunicado, ha servido para «conocer de primera mano la realidad que afrontan cada día las ONGs que atienden desde hace años la llegada de migrantes a las costas de las islas canarias» y para que los organismos que trabajan en esta región escuchen «la situación que se vive en Euskadi por la llegada de migrantes hasta la muga en Irun».

Visita a un centro

Después de esta reunión, ambos presidentes y la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, han visitado el centro de menores Santa Cruz Tres. Dicha cita ha servido, según ha informado el Gobierno Vasco, para comprobar in situ «cómo se trabaja para atender a una de las partes más vulnerables de la migración», refiriéndose a los menores no acompañados. El Centro, abierto desde diciembre de 2023 para atender a 80 personas, ha sobrepasado ya la cifra de 120 ocupantes mayores de 12 años provenientes principalmente de países subsaharianos (Camerún, Costa de Marfil, Senegal...).

Durante la visita a la embarcación de Open Arms, en la que también se encontraban Clavijo y Melgosa, Pradales ha alabado la labor humanitaria de la Organización. «La migración no se resuelve con discursos buenistas ni con simplificaciones populistas. No podemos mirar hacia otro lado, ni permitir que las posiciones más extremistas marquen la agenda. Lo responsable es mirar la realidad de frente, remangarse y ponerse a trabajar», ha explicado. Esta ONG se creó en 2015, cuando acudieron a la isla griega de Lesbos para ayudar en labores humanitarias con personas que habían huido de Siria tras el inicio de las protestas conocidad como Primavera Árabe. Desde entonces, y según informan desde su página web, han ayudado a más de 70.000 personas. «A quienes critican la labor de Open Arms les invito a venir aquí y poner cara y ojos al drama que se está viviendo», ha concluido el representante jertzale.

En la reunión del jueves, Pradales expuso la intención de Euskadi de inspirarse en el programa canario 'Tierra Firme' que forma a los migrantes en sus países africanos de origen para que lleguen al País Vasco «cualificados» y puedan cubrir los déficits de perfiles profesionales en sectores como la construcción, la industria, la hostelería o el sector primario, entre otros.