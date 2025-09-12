Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol Pradales, en el centro, se reune con miembros de Open Arms en Canarias. Ramón de la Rocha (EFE)

Euskadi y Canarias refuerzan su alianza en materia de inmigración para presionar a Sánchez

El lehendakari Pradales se ha reunido con su homólogo canario en Tenerife y han visitado el barco de rescate Open Arms

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:00

El lehendakari Imanol Pradales ha aprovechado su estancia en las Islas Canarias para subir a una embarcación de la ONG Open Arms, donde se ha ... reunido con miembros de la Organización. La visita, que ha tenido lugar este viernes, se produce en el marco de la jornada 'Fronteras Norte y Sur: fortaleciendo respuestas ante los retos migratorios', que ha servido para reforzar la alianza entre ambas comunidades autónomas y exigir al Gobierno central «un plan estructural de gestión migratoria». «La migración es un fenómeno de enorme magnitud y complejidad. No basta con parches y buena voluntad: hace falta un plan integral, una respuesta ordenada, regular y justa», ha comentado el presidente vasco en el barco, atracado en Santa Cruz de Tenerife desde el mes de agosto.

