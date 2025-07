El rastro en Euskadi de Antxon Alonso, el empresario clave del 'caso Cerdán'

Antxon Alonso Egurrola, el hombre de negocios residente en Elorrio al que la UCO sitúa como socio del socialista Santos Cerdán en la trama de ... mordidas de contratos, centró su actividad empresarial en los últimos tiempos en Navarra y Madrid. No obstante, Alonso Egurrola, natural de Elgoibar, ha impulsado desde 2005 una docena de sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria, las energías renovables o los seguros y algunas de ellas están o han estado domiciliadas en Euskadi, según ha comprobado este periódico en distintos registros oficiales.

En apariencia, el empresario no ha dispuesto de contratos públicos en el País Vasco. Al menos en el registro de contratos de las administraciones vascas (Revascon) no figuran encomiendas encargadas a alguna de sus mercantiles conocidas, como sí ha pasado en la comunidad vecina, donde ha participado en alianza con otras empresas (Acciona, por ejemplo) en grandes obras públicas por valor de 86 millones de euros. No obstante, habrá que esperar a que concluya la auditoría del Gobierno Vasco por si sus empresas pudieran haber participado en obras públicas en concurrencia con otras bajo una UTE.

En el Revascon solamente hay constancia de un contrato menor de 477 euros que está tangencialmente relacionado con él. Se trata de una factura que el Ayuntamiento de Elgoibar pagó a una sociedad en la que Alonso Egurrola participó hasta 2014 como administrador solidario y que comenzó siendo una promotora inmobiliaria para transformarse después en una entidad de venta de alimentos que hoy regenta un exsocio.

Pero Alonso Egurrola, al que Cerdán y el exministro Ábalos llamaban familiarmente 'El Gipuchi' sí ha hecho negocios en Bizkaia y Gipuzkoa en el ámbito privado. Una de sus firmas que este periódico ha podido rastrear es Residencial Playa Laga. El supuesto socio de Cerdán creó en 2006 esta mercantil, de la que fue administrador único durante 8 años, según consta en el Registro Mercantil, para llevar a cabo la compraventa de unos terrenos urbanos en Ibarrangelu (municipio vizcaíno donde se ubica el bello arenal que daba nombre a la mercantil).

Eran los tiempos de la burbuja inmobiliaria y Alonso Egurrola adquirió dos fincas de casi 3.500 metros cuadrados en una zona cotizada, ya que están cerca de la costa, en un núcleo urbano de cierta entidad, donde la escasez de suelo es evidente. Los detalles figuran en una sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Se trata de un pleito en el que las personas que compraron al empresario residente en Elorrio se enfrentaron después al banco con el que 'El Gipuchi' había suscrito una hipoteca por un problema con la subrogación.

Para realizar la compra, el supuesto socio de Cerdán firmó un préstamo por valor de 1,4 millones de euros en 2006. Se desconoce el precio total de compra. Pudo rondar esa cantidad o quizás fuera algo mayor. Poco tiempo después, en julio de 2007, formalizó su venta a la sociedad inmobiliaria guipuzcoana Itsasalde 2007. En la resolución judicial figura que el precio de venta alcanzó los 1,95 millones de euros, de los que 1,2 millones se abonaron «en efectivo». Antes del acuerdo, a Alonso Egurrola le quedaban por pagar 1,05 millones de la hipoteca, que canceló gracias a la venta. Según se deduce del fallo judicial, la operación le dejó en caja cerca de un millón de euros.

Poco después de la venta, la crisis inmobiliaria de 2008 hizo que Itsasalde 2007 renunciara a construir. En la zona se habla hoy en día que se planteó en su momento una promoción de 8 chalés. Los dos solares, calificados como urbanos (se podrían levantar viviendas sin problemas), siguen hoy vacíos y son propiedad de otro empresario guipuzcoano, tras sucesivas compraventas.

Otro nexo de unión de Alonso Egurrola con Bizkaia tiene que ver con el trabajo que desarrolló para la empresa Forestalia como asesor, según ha publicado 'Diario de Navarra'. Esta compañía planteó en su día construir una línea de alta tensión de casi 300 kilómetros para atravesar Navarra y descargar en Gatika la energía renovable producida en Aragón, un plan que ahora mismo está parado y contra el que el propio Gobierno navarro y de La Rioja se opusieron frontalmente.