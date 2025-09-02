Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Mikel Antza' en una imagen de 2022 del juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. EP

El etarra 'Mikel Antza' pide retrasar su declaración por el asesinato de Ordóñez por estar de vacaciones en Mallorca

La letrada que le defiende explica que el investigado tiene «desde hace varios meses» reservadas unas vacaciones en Mallorca entre los días 4 y 11 de septiembre y no podría acudir a declarar videoconferencia desde Donostia

A. Algaba

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:30

La defensa del exjefe de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge que suspenda su ... declaración fijada para el 10 de septiembre en el marco de la causa en la que se investiga su presunta participación en la planificación del asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez, toda vez que en dicha fecha tiene reservadas unas vacaciones en Mallorca.

