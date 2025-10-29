Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un estreno emocional e intimista

Insausti se estrena en la Alcaldía con un discurso muy personal con el que intenta transmitir cercanía y en el que cita a dos de sus autores de referencia

Alberto Surio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:26

Comenta

Jon Insausti se ha estrenado con un discurso de tono muy personal e intimista en el que, junto a las prioridades que afronta la ciudad ... de San Sebastián -centradas en la vivienda, empleo de calidad y en la seguridad ciudadana- ha realizado una breve trayectoria de su vida. Insausti ha intentado envolverse en cierto estilo donostiarra, orgulloso de la identidad de una ciudad en la que nació hace 36 años en la Parte Vieja y en la que ahora es vecino de Altza, lo que le convierte, también, en símbolo de una nueva generación. Lo ha hecho, en ocasiones, con un estilo más poético que político en el que ha recordado a sus padres y hermano Ander, a su cuadrilla -«gracias por ponerme siempre en mi sitio»-, al colegio de Lasalle, a a la ikastola Orixe, a la UPV, al Club Vasco de Camping y a Kresala, con su apuesta por la igualdad con la primera tamborrada mixta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  5. 5 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  6. 6

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9

    Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un estreno emocional e intimista

Un estreno emocional e intimista