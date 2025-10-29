Un estreno emocional e intimista Insausti se estrena en la Alcaldía con un discurso muy personal con el que intenta transmitir cercanía y en el que cita a dos de sus autores de referencia

Alberto Surio Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:26 Comenta Compartir

Jon Insausti se ha estrenado con un discurso de tono muy personal e intimista en el que, junto a las prioridades que afronta la ciudad ... de San Sebastián -centradas en la vivienda, empleo de calidad y en la seguridad ciudadana- ha realizado una breve trayectoria de su vida. Insausti ha intentado envolverse en cierto estilo donostiarra, orgulloso de la identidad de una ciudad en la que nació hace 36 años en la Parte Vieja y en la que ahora es vecino de Altza, lo que le convierte, también, en símbolo de una nueva generación. Lo ha hecho, en ocasiones, con un estilo más poético que político en el que ha recordado a sus padres y hermano Ander, a su cuadrilla -«gracias por ponerme siempre en mi sitio»-, al colegio de Lasalle, a a la ikastola Orixe, a la UPV, al Club Vasco de Camping y a Kresala, con su apuesta por la igualdad con la primera tamborrada mixta.

Zweig y Murakami Con este acento diferente y claramente emocional, Insausti ha querido dar una impronta de cercanía a su primera intervención y ha realizado un reconocimiento a todos los concejales de la Corporación donostiarra a los que ha citado por su nombre. Ha mencionado frases de algunos sus autores favoritos como Stefan Zweig -«la juventud es un estado del espíritu, el triunfo de la voluntad sobre la rutina»- y Murakami, a quien se ha referido para explicar su pasión por correr y ponerse cimas más elevadas como objetivo. Insausti ha recurrido a la metáfora de una 'mesa de cocina' para explicar su trabajo desde la Alcaldía a la hora de hablar con sinceridad a los donostiarras, como se habla en familia. Y para poner en valor la humildad que, en su opinión, debe presidir su compromiso. «Es el reto de una nueva generación y nos atreveremos»., ha sentenciado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Jon Insausti