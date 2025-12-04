Estrasburgo condena a Francia por falta de cuidados a 'Susper', el etarra enfermo de esclerosis

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado este jueves a Francia por la falta de acceso a cuidados médicos en prisión del exjefe ... de ETA Ibon Fernández Iradi, 'Susper', quien padece esclerosis múltiple.

La corte paneuropea considera que las autoridades francesas no proporcionaron a Fernández Iradi los cuidados médicos adecuados, lo que constituye una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a los tratos inhumanos y degradantes.

'Susper', que tiene actualmente 54 años, fue condenado en 2008 a 30 años de prisión por disparar contra un gendarme en 2001 en el suroeste de Francia. Su enfermedad se manifestó en 2011.

Fernández Iradi argumentó que, tras este diagnóstico, su atención médica fue «tardía y deficiente», especialmente en lo que respecta al seguimiento neurológico, las consultas especializadas, los cuidados de fisioterapia, el apoyo psicológico y el tratamiento de fondo. Por ello, el exdirigente de ETA solicitaba 100.000 euros en concepto de daños morales.

No obstante, el tribunal con sede en Estrasburgo ha reducido la cuantía a 10.000 euros y también ha ordenado a Francia el pago de otros 11.840 euros por costas.

Aunque los hechos ocurrieron en Francia, 'Susper' fue trasladado en 2022 a Euskadi, donde cumple condena actualmente.