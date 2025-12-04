Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo del antiguo jefe de ETA Ibon Fernández Iradi, 'Susper' EFE

Estrasburgo condena a Francia por falta de cuidados a 'Susper', el etarra enfermo de esclerosis

El preso de ETA argumentó que, tras el diagnóstico, su atención médica fue «tardía y deficiente», especialmente en lo que respecta al seguimiento neurológico

AFP

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:00

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado este jueves a Francia por la falta de acceso a cuidados médicos en prisión del exjefe ... de ETA Ibon Fernández Iradi, 'Susper', quien padece esclerosis múltiple.

