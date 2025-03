Esteban rebaja las expectativas de un nuevo estatus por las «mil dificultades» que habrá en Madrid

El PNV arranca una nueva era bajo el mandato de Aitor Esteban. Y el recién estrenado líder del Euzkadi Buru Batzar (EBB) se ha propuesto ... marcar su propia impronta pero sin romper lazos con la anterior ejecutiva, manteniendo la esencia de un partido centenario pero adaptándose a las nuevas realidades y actualizando los mecanismos internos que se han quedado obsoletos. Y una de las tareas que tiene por delante el nuevo presidente del PNV es abordar, entre otras cuestiones, el debate sobre el nuevo estatus vasco de autogobierno, sabedor además de que hoy existe una ventana de oportunidad que ofrece el Gobierno central de Pedro Sánchez para reconocer la plurinacionalidad del Estado.

Sin embargo, Esteban ha querido pisar tierra este lunes y tirar de pragmatismo y realismo, y ha rebajado las expectativas de aprobar a corto plazo un nuevo Estatuto vasco. Y aunque ha reconocido en Radio Euskadi que «recoge con interés» el testigo de explorar mayorías en el Parlamento Vasco que puedan dar luz verde a un nuevo texto estatutario -tarea que había encauzado su antecesor, Andoni Ortuzar, al impulsar una ronda de contactos con los partidos-, Esteban, que conoce como la palma de su mano los entresijos de las Cortes Generales, es consciente de los obstáculos que aparecerán en Madrid. Y así lo ha asumido en sus primeras declaraciones públicas tras la Asamblea Nacional que se ha celebrado este fin de semana en el Atano III de Donostia.

Esteban, que reunirá esta tarde a su nueva Ejecutiva en Sabin Etxea -previsiblemnete se conocerá el nombre de quien asuma la portavocía en el Congreso de los Diputados-, ha asegurado que, tras más de 20 años en la Cámara baja, sabe «cómo funciona esto y sé que no va a ser nada fácil» pasar el filtro de Madrid. «Sé las dificultades que hay», ha insistido. De hecho, ha recordado que el PP ostenta la mayoría absoluta en el Senado y que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha hecho proposiciones no de Ley en la Cámara alta «para decir que no se cumpla el Estatuto de Gernika» y que no se transfieran las competencias pendientes. Y también ha destacado que existe en la actualidad, tras el cambio de Ley impulsado por PP y PSOE, «un recurso previo de inconstitucionalidad, incluso antes de llevarlo a referéndum, con lo cual va a haber mil dificultades». De ahí que haya apuntado que el hipotético nuevo estatus tendrá que pasar por el Senado y que «dificultades va a haber mil».

Esteban ha destacado, además, que no ha sido ajeno a los contactos de Ortuzar porque, aunque no ha estado en las reuniones, sí ha estado «en los papeles». Y ha abogado por no transmitir a la sociedad que «esto ya está hecho, que está muy avanzado». «Esto va a ser un camino muy largo y no nos tenemos que obsesionar tampoco con ello», ha manifestado el nuevo líder del partido jeltzale, que ha insistido en que «el mundo no se acaba porque ahora no se puede conseguir». «Paso a paso», ha reclamado Esteban que, en todo caso, sí ha reconocido que en estos momentos existe una ventana de oportunidad en Madrid. Aunque acto seguido ha vuelto a apuntar que «no olvidemos que Madrid tiene unas mayorías muy volátiles y muy sensibles». Y ha recordado, para evidenciar las piedras que se está encontrando por el camino el autogobierno vasco, la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha tumbado el traspaso a Euskadi de la competencia sobre la homologación de los títulos universitarios extranjeros.

«Yo sé que va a haber unas dificultades muy fuertes», ha vuelto a incidir Esteban, que ha defendido la necesidad de no generar falsas expectativas a la ciudadanía. «No le podemos decir a la gente que esto está ya hecho para que al día siguiente esté frustrada».

Esteban ha manifestado igualmente que él hará todo lo que esté en sus manos para que el nuevo Estatuto vasco salga adelante y que, efectivamente, se han dado pasos en la buena dirección aunque «las cosas no están cerradas a nivel de Euskadi». «Hemos avanzado y, desde luego, hay posibilidades; está bien encauzado, pero no pensemos que esto está a la vuelta de la esquina», ha señalado Esteban, que ha asegurado que «es posible que nos pongamos de acuerdo en Euskadi». «Esa es la parte más sencilla», ha asegurado. De hecho, mantendrá diversas conversaciones al respecto tanto con Eneko Andueza, secretario general del PSE, como con Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, con quienes buscará fortalecer relaciones para generar un clima de confianza y labrar una relación personal. «Hay una ventana de oportunidad y hay que intentarlo, pero eso no quiere decir que esta ventana sea la única y que, pasado este momento, no se vuelva a abrir. Hay que estar atentos», ha resumido Esteban, que tampoco cree que solo haya que «poner el foco» en el Estado porque, ha dicho, se abren oportunidades en este sentido para Euskadi en la nueva reestructuración que habrá en Europa, ante los cambios que se están produciendo en el mundo.

El TAV y su relación con Ortuzar

Esteban, aún emocionado por la jornada de este domingo, tras recoger de manos de Ortuzar la tradicional makila, ha querido restar trascendencia a la pugna que se evidenció con su antecesor durante la primera vuelta del proceso intenor del PNV. «Yo no represento ideológicamente nada diferente a Andoni Ortuzar. Hemos trabajado juntos y compartido muchas decisiones, en alguna hemos discrepado, pero en una minoría; en la mayoría hemos estado de acuerdo siempre en qué cosas hacer», ha asegurado.

Aun así, ha manifestado que la afiliación «interpretaba que igual era necesario un cambio en el Euskadi Buru Batzar». De ahí que haya defendido que el PNV, «como partido democrático», «no podemos negar la voz a la afiliación».

En otro orden de cosas, Esteban también ha sido interpelado por la polémica en torno a la conexción del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra y el choque que existe en el seno del partido entre Gipuzkoa y Álava.

Y Esteban, después de que el partido haya despachado este asunto con la aprobación de una enmienda que no se decanta por ninguna de las dos opciones, ha pedido al Gobierno central que finiquite los informes técnicos pertinentes para poder adoptar una decisión en firme. «La pelota está en su tejado», ha asegurado, aunque también ha considerado que está igualmente en el de «algunos que seguramente están muy cercanos de quienes impiden» que el Ejecutivo realice las catas correspondientes para el trazado entre Gipuzkoa y Navarra, en alusión implícita a EH Bildu.

«Ahí se ha boicoteado la maquinaria, se ha impedido el acceso... Y lo que tiene que hacer el Gobierno español es acabar ese estudio y, tras tener ese estudio, tendremos que valorar económicamente y también medioambientalmente las alternativas, y a partir de ahí se tomará una decisión», ha manifestado.

En todo caso, Esteban ha asegurado que, si se hiciera «una raya» en el mapa, el enlace sería por Ezkio-Itsaso, aunque ha considerado que hay que tener en cuenta otros factores, como los costes y la afección medioambiental, y ha apuntado que el PNV intentará «influir» para que el Gobierno central adopte la decisión que los jeltzales consideren «más adecuada, teniendo todos los datos». «Mientras tanto, hay que esperar, porque la construcción de este proyecto no va a ser mañana por la mañana», ha recordado.