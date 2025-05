Esteban insiste en criticar al Gobierno español por el «invasivo» decreto de universidades

El decreto estatal de Universidades, sigue provocando fricciones entre los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE. El presidente del PNV, Aitor Esteban, tildó ... ayer de «invasivo» dicho plan estatal. «Cuando el Gobierno español haga un decreto invasivo como el decreto de universidades, lo diremos también claramente porque no estamos sometidos al Gobierno español y diremos claramente lo que pensamos».

En un acto en Bilbao, también aseguró que «cuando el gobierno español, recibiendo fondos de Europa para carreteras, como en Euskadi y las competencias de carreteras son únicamente de las instituciones vascas no nos dé dinero, protestaremos también». «¿Qué pasa, que no somos ciudadanos europeos?», se preguntó ante los afiliados.

También cargó contra el sindicato nacionalista ELA por no adherirse al pacto del Gobierno Vasco y el resto de centrales sobre la educación pública vasca. «Es impresionante la incapacidad de ELA para llegar a un acuerdo», lamentó. Y advirtió de que «si las organizaciones políticas y sindicales están para algo, es para ser útiles y para buscar soluciones». Tras censurar que «algunos están únicamente para la bronca y la confrontación», afirmó que «con la bronca y la confrontación no se es útil y se impide avanzar este país». El PNV, aseguró, no va a entrar en eso y va a «llegar a acuerdos y a hacer que este país siga adelante, a pesar de los palos en las ruedas que pretendan poner algunos». Como ejemplo, puso los esfuerzos para mejorar Osakidetza.