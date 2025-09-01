Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban en el mitin de Zarautz. EFE

Esteban ve «casi imposible» que Sánchez apruebe los Presupuestos pero afirma que el PNV será «leal» con el Gobierno

El presidente de los jeltzales considera que EH Bildu «no ha estado a la altura» de los altercados que se han producido en las fiestas

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:42

El PNV vuelve al trabajo con la tarea de presionar al Gobierno central para que complete las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika y de ... acelerar con los partidos vascos el debate sobre la actualización del autogobierno. Con esos objetivos entre ceja y ceja, el presidente de la formación jeltzale, Aitor Esteban, ha rebajado este lunes las advertencias que mandó el pasado viernes en Zarautz al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que le criticaba estar «pegado como una lapa al poder». Si bien se muestra poco optimista con los socios de investidura y cree que es «casi imposible que haya Presupuestos», ha asegurado que los jeltzales «intentaremos colaborar con el Gobierno de forma leal».

