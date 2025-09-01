Esteban ve «casi imposible» que Sánchez apruebe los Presupuestos pero afirma que el PNV será «leal» con el Gobierno

El PNV vuelve al trabajo con la tarea de presionar al Gobierno central para que complete las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika y de ... acelerar con los partidos vascos el debate sobre la actualización del autogobierno. Con esos objetivos entre ceja y ceja, el presidente de la formación jeltzale, Aitor Esteban, ha rebajado este lunes las advertencias que mandó el pasado viernes en Zarautz al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que le criticaba estar «pegado como una lapa al poder». Si bien se muestra poco optimista con los socios de investidura y cree que es «casi imposible que haya Presupuestos», ha asegurado que los jeltzales «intentaremos colaborar con el Gobierno de forma leal».

Todo hace indicar que Sánchez tratará de agotar la legislatura y se lanza a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, tras dos años con las Cuentas de 2023 prorrogadas. Esteban ha asegurado que si lograse sacar las Cuentas adelante «eso tranquilizaría bastante la situación a expensas de que salgan novedades sobre el caso Cerdán». En todo caso, el líder peneuvista cree que «Podemos no tiene ninguna voluntad de aprobarlos y tampoco conozco las intenciones de ERC ni las de Junts». «Nosotros teníamos mucho avanzado y vamos a intentar cerrarlo», ha explicado en una entrevista concedida a Radio Euskadi.

Esteban ha señalado que el futuro de la legislatura estará marcado por las exigencias de los socios. «Junts está todavía pendiente del tema Puigdemont y de los tribunales, Podemos está a la contra y si afecta a Sumar mejor porque ya está en clave electoral y EH Bildu si va a facilitarlo todo porque si hay un cambio de gobierno va a perder su protagonismo», ha afirmado. En esa línea, ha señalado que el PNV intentará «colaborar con el gobierno de manera leal, intentando llegar a acuerdos». «Se ha llegado a un acuerdo de investidura para intentar que las cosas más o menos funcionen», ha recalcado.

Y ha recordado que lo que pide su partido a Sánchez es «ya conocido por todo el mundo», en referencia al acuerdo de investidura firmado por PNV y PSOE y en el que se recoge la obligación de traspasar antes de final de año la veintena de competencias que todavía quedan pendientes para completar el Estatuto. Consciente de que eso ya parece misión imposible, confía en que se desbloquee en otoño el traspaso de la gestión del paro -controlado por la ministra de Trabajo de Sumar, Yolanda Díaz,- que se enquistó en la última reunión antes de las vacaciones de verano. «Hay una agenda con el gobierno vasco que espero que se vaya cumpliendo, como siempre con retraso», ha apuntillado.

Esteban también ha recordado que el «entramado funcionarial» es complejo a la hora de materializar el traspaso de competencias y que «da igual de que color sea el gobierno porque siempre se racanea en estas cuestiones».

En cuanto a la actualización del autogobierno, el líder del PNV ha dicho que «este mes habrá conversaciones» con los partidos vascos y que «la parte más sencilla es la que tenemos que llevar adelante en Euskadi». Porque «luego hay que dar una serie de pasos en el Congreso y en el Senado. También hay un recurso previo de constitucionalidad porque así lo quiso el PSE a la limón con el PP, vamos a ver si luego hay una sentencia». Y ha dicho que, «hablar de que se ha abierto una ventana de oportunidad», como hace EH Bildu, «no es tan fácil» y que él mismo «voy a echar toda la carne en el asador para que haya un amplio acuerdo».

Críticas a EH Bildu

Esteban fue duro también con EH Bildu el pasado viernes en Zarautz al achacarles los «líos» que han tenido con las policías vascas durante las fiestas veraniegas. También dijo que la coalición abertzale «no se moja ni en la ducha» y, sobre esto, ha asegurado que «cuando llegan los momentos trascendentales siempre dan un pasito para atrás. Desde el acuerdo de salud, pasando por el tema de presupuestos, los planteamientos en vivienda o la oposición frontal al Gobierno Vasco».

«Bildu no ha estado a la altura de las circunstancias», ha dicho, cuando «ha habido situaciones muy complicadas con la policía municipal como la toma de una comisaría». «Venimos de un enfrentamiento que ellos han promovido durante los últimos años contra la Ertzaintza porque no querían que la Ertzaintza combatiese a ETA. A nosotros lo que nos duele es que hayan estado defendiendo a ETA durante tantos años». Y ha asegurado que eso es «una mochila que tienen interiorizada entre su gente» y que es «grave y preocupante».

Sobre la ronda de contactos con los partidos vascos anunciada el pasado jueves en el palacio Miramar de Donostia por el lehendakari, Imanol Pradales, Esteban ha apuntado que, «en la medida de lo posible, intentaremos llegar a acuerdos y también saber qué es lo que piensa el resto de los grupos por si hay margen para acercarnos». En todo caso, ha recordado que «el Gobierno Vasco tiene entre los dos partidos que lo sustentan una mayoría absoluta en el Parlamento y que podría sacar a los temas sin apoyo de nadie».