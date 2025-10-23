Esteban defiende quitar el carácter de 'interés general' al Puerto de Pasaia para «impulsarlo» con nuevas inversiones desde Euskadi

El traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia sigue siendo una materia clave en la negociación que mantienen abierta los gobiernos central y vasco para ... completar íntegramente el Estatuto de Gernika. Y el PNV ha vuelto a reivindicar este jueves, muy en contra de lo que alertan los socialistas vascos, que el hecho de que la dársena guipuzcoana pierda su estatus de 'interés general' solo ayudará a «impulsar» su actividad.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban, ha salido así al paso de las críticas vertidas por su socio de gobierno después de que el secretario general del PSE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, cargase contra la propuesta que lanzó al Ejecutivo central la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno. Maria Ubarretxena pidió directamente «desclasificar» el Puerto de Pasaia como de «interés general» para poder asumir su gestión y propiedad. El objetivo, según esgrimió hace un par de semanas la dirigente jeltzale, es «aumentar la competitividad» de la dársena guipuzcoana. Precisamente, justo todo lo contrario que alegan los socialistas vascos.

Esteban, en una entrevista en Onda Vasca, ha defendido que sería «positivo» para el Puerto de Pasaia quitar el carácter de 'interés general'. «La gente tiende a ser reacia al cambio de 'status quo', a los agentes que se mueven en determinados ámbitos, desde funcionarios, agentes privados o políticos como vemos en este caso», ha criticado el líder del partido jeltzale, que ha asegurado que retirar a Pasaia del listado de puertos de 'interés general' «no significa que vaya a tener menos tráfico ni muchísimo menos». «Eso no va ligado a esa denominación, lo que hay que hacer es trabajarlo desde el puerto», ha defendido.

El presidente del PNV ha explicado que, con la legislación vigente, todas las dársenas que mantienen su condición de 'interés general' solo pueden hacer frente a las inversiones que necesiten con lo que quede establecido en los Presupuestos Generales del Gobierno central. «Y no le va a poner ni un euro más», ha apuntado Esteban. Por eso, ha reivindicado que si el Puerto de Pasaia está fuera de esa calificación, el Gobierno Vasco «sí va a poder invertir y mejorar la dinámica» del puerto guipuzcoano.

Esteban ha manifestado que el Puerto de Pasaia «no acaba de despegar» y que «va un tanto en descenso». «Ha tenido que recurrir en estos recientes tiempos al fondo de compensación interportuario», ha recordado. De ahí que haya considerado que prescindir de la etiqueta de 'interés general' «es la manera de impulsar el Puerto de Pasaia».

Precisamente ayer se dieron a conocer los últimos datos, que relevan que el tráfico de mercancías crece un 2,3% en el Puerto de Pasaia, desmarcándose así del retroceso que se experimenta a nivel estatal. Así, la dársena guipuzcoana ha movido un total de 2.573.262 toneladas hasta septiembre, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al mismo periodo de 2024. Aunque también es cierto que presenta distintos retrocesos en algunos de sus tráficos estratégicos, como el tráfico ro-ro. También descendieron las unidades de transporte intermodal (UTIs) y la caída del tráfico de automóviles fue significativa.

Completar el Estatuto

La negociación para el traspaso del Puerto de Pasaia se engloba dentro de las conversaciones que ambos gobiernos mantienen para que, de aquí a finales de año, recalen en Euskadi todas las competencias pendientes. Fecha tope que acordaron ambas administraciones. Y el tiempo vuela.

Apenas quedan dos meses para cerrar íntegramente el Estatuto de Gernika y el propio Esteban ha reconocido que ve «difícil» poder llegar a ese horizonte temporal con todas las transferencias pactadas. «Está en manos del Gobierno español responder ágilmente y tirar adelante con la correspondiente Comisión Mixta de Transferencias», ha dicho Esteban, después de que ayer mismo el Ejecutivo central ofreciese a Euskadi sus primeras impresiones a la propuesta vasca para acordar todos los traspasos pendientes, y que está recogida en 10 documentos que la propia Ubarretxena entregó al ministro Ángel Víctor Torres.

«No lo sé si todas (llegarán) a final de año, porque todavía quedan unas cuantas y queda muy poquito tiempo para acabar el año, pero desde luego sí queremos un paso importante con los dos meses y pico que quedan», ha advertido Esteban, que ha confiado que en materia de Seguridad Social «todavía demos más pasos». «Pero completarlo este año, tal y como nosotros lo entendemos, ahí creo que va a ser más difícil por eso, por el tiempo que queda», ha reconocido.