Pradales señala que se abre un periodo de negociación con Madrid para estudiar cómo traspasar el Puerto de Pasaia

Las próximas semanas serán claves en el transcurso de la negociación que mantienen abierta los gobiernos central y vasco para completar íntegramente el Estatuto de ... Gernika. Y el tiempo vuela. El 31 de diciembre, fecha tope para el traspaso de todas las competencias pendientes, está a la vuelta de la esquina. Y el Ejecutivo autonómico busca pisar el acelerador al máximo, consciente de que algunas de las masterias que están sobre la mesa del Ministerio de Política Territorial conllevan tal complejidad técnica que no hay tiempo que perder. Y el Puerto de Pasaia es una de ellas.

El traspaso de la dársena guipuzcoana ha vuelto a enfrentar a los socios de gobierno, PNV y PSE, que mantienen posiciones antagónicas sobre la idoneidad, o no, de que el puerto mantenga su condición de 'interés general'. Y era de esperar que el lehendakari fuera interpelado por ello en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes junto con la presidenta de Navarra, María Chivite, tras la firma de un nuevo protocolo de colaboración entre ambas comunidades. Un documento en el que han definido 42 ámbitos de actuación con el «claro objetivo» de impulsar la colaboración bilateral.

Imanol Pradales no ha querido entrar al debate sobre las discrepancias públicas que han mostrado jeltzales y socialistas sobre el traspaso del Puerto de Pasaia, después de que la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, reclamara «desclasificar» el Puerto de Pasaia como de «interés general» para que Euskadi asuma su titularidad. El lehendakari, sin embarho, se ha esforzado en señalar que lo «relevante» es que este pasado miércoles el Gobierno Vasco entregó en mano al ministro Ángel Víctor Torres 10 documentos que recogen un paquete con 15 transferencias pendientes de llegar a Euskadi. «Ese conjunto de propuestas son propuestas positivas para los intereses de Euskadi», ha defendido el jefe del Gobierno Vasco, que ha subrayado en relación a todos los traspasos pendientes -aunque haya sido preguntado específicamente por el Puerto de Pasaia- que «estamos en la fase inicial de la negociación con el Gobierno español» y que «ahora lo que nos corresponde es bajar a los detalles para alcanzar un acuerdo político».

«Nuestro objetivo es que podamos llegar a alcanzar un acuerdo político con el Gobierno español a ser posible antes de que acabe el año», ha resaltado el lehendakari en alusión al compromiso que alcanzó él mismo con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en el seno de la Comisión Bilateral celebrada en noviembre del año pasado. «Ese es el objetivo fundamental y el camino lo tenemos que ir haciendo», ha insistido.

En este sentido, ha apuntado que ambas administraciones tienen «semanas de mucho trabajo». «Vamos a tener semanas en las que vamos a debatir mucho con los diferentes ministerios, porque las materias que están encima de la mesa son complejas y son relevantes políticamente», ha incidido, para enumerar algunas de ellas: pensiones contributivas, gestión del régimen económico de la seguridad social, puertos y aeropuertos, seguros agrarios, seguros privados, régimen electoral municipal...

De ahí que haya querido dejar claro que ahora el Gobierno Vasco ha puesto primero una propuesta sobre la mesa y que «luego el Gobierno español tiene que hacer sus propuestas». «Ahí es cuando se abre un proceso de negociacion, y ahora estamos en esta primera fase», ha insistido Pradales, que ha explicado que lo que ambos equipos harán a partir de ahora es «desarrollar y buscar un acuerdo».

«Lo que queremos nosotros es que haya una transferencia a Euskadi de todas esas materias, que las transferencias sean de calado político, económico y que nos permitan tener más capacidad de toma de decisiones en todos estos ámbitos, que se respete la letra y el espíritu del Estatuto de Gernika y, a partir de ahí, que todo esto pueda redundar en una mejora del bienestar de la sociedad vasca en su conjunto», ha esgrimido. «Lo demás -ha asegurado- es ruido».

«De una santa vez»

Por otra parte, el lehendakari también se ha pronunciado respecto a la conexión del Tren de Alta Velocidad entre Euskadi y Navarra. Y lo ha dicho de manera contundente: «Lo que queremos es celeridad por parte del Ministerio de Transportes para tener de una santa vez los resultados de las catas y que las tres administraciones concernidas, el Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco y el Ministerio, podamos tomar la decisión que corresponda», ha dicho en alusión a las dos opciones que se barajan: Ezkio-Itxaso o Vitoria.