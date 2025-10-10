Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imanol Pradales y María Chivite, este viernes en Ajuria Enea antes de firmar un nuevo protocolo de colaboración entre Euskadi y Navarra. Irekia

Pradales señala que se abre un periodo de negociación con Madrid para estudiar cómo traspasar el Puerto de Pasaia

«Vienen semanas en las que vamos a debatir mucho con los diferentes ministerios», apunta el lehendakari sobre el traspaso de las competencias pendientes

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:13

Comenta

Las próximas semanas serán claves en el transcurso de la negociación que mantienen abierta los gobiernos central y vasco para completar íntegramente el Estatuto de ... Gernika. Y el tiempo vuela. El 31 de diciembre, fecha tope para el traspaso de todas las competencias pendientes, está a la vuelta de la esquina. Y el Ejecutivo autonómico busca pisar el acelerador al máximo, consciente de que algunas de las masterias que están sobre la mesa del Ministerio de Política Territorial conllevan tal complejidad técnica que no hay tiempo que perder. Y el Puerto de Pasaia es una de ellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  5. 5 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  10. 10

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pradales señala que se abre un periodo de negociación con Madrid para estudiar cómo traspasar el Puerto de Pasaia

Pradales señala que se abre un periodo de negociación con Madrid para estudiar cómo traspasar el Puerto de Pasaia