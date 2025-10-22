El tráfico de mercancía crece un 2,3% en el Puerto de Pasaia hasta septiembre y se desmarca del retroceso estatal

En pleno debate sobre el traspaso del Puerto de Pasaia al Gobierno Vasco, la dársena guipuzcoana ha movido un total de 2.573.262 toneladas ... hasta septiembre, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al mismo periodo de 2024, aunque presenta distintos retrocesos en algunos de sus tráficos estratégicos. No obstante, solo en septiembre, el muelle donostiarra se apunta un incremento del 4,4% a pesar de la incertidumbre global.

El aumento del tráfico de mercancías refuerza el papel estratégico del enclave portuario, en un momento en que el Ejecutivo vasco negocia con el Estado la desclasificación del puerto como de «interés general». Esta medida permitiría al Gobierno Vasco asumir su gestión y propiedad, con el objetivo de potenciar su competitividad y situarlo entre los diez principales puertos del país.

La cara menos favorable llega del tráfico ro-ro, uno de los ejes de la dársena guipuzcoana. Entre enero y septiembre se movieron 393.405 toneladas, un 8,7% menos que en 2024. Las unidades de transporte intermodal (UTIs) también descendieron un 1,8%, hasta situarse en 2.366. En paralelo, la caída del tráfico de automóviles fue significativa: 158.038 unidades en mercancía (-11,2%).

En la otra cara de la moneda nos encontramos con los graneles sólidos, que aportaron solidez a la actividad portuaria. Este tipo de mercancía creció un 22,4% en el acumulado anual, hasta alcanzar las 781.769 toneladas. La mercancía general, que representa el grueso del tráfico, se redujo un 4,9% en el acumulado del año, con 1.754.478 toneladas acumuladas, aunque tan solo en septiembre se apuntó un importante crecimiento del 13,3%.

En el plano comercial, las importaciones ascendieron a 1.678.868 toneladas (+3,7%), apoyadas en los graneles sólidos (679.386 t). Las exportaciones, por su parte, se mantuvieron neutras, con un tímido crecimiento del 0,1%, hasta 796.055 toneladas, con protagonismo para los productos siderometalúrgicos y metalúrgicos, maquinaria, chatarra, abonos y agroalimentarios.

La suma de los 28 puertos del Estado arrojan un saldo negativo en el tráfico de mercancías del 1,7% respecto al mismo periodo del año pasado, como consecuencia de la incertidumbre en torno al comercio mundial. En total, se gestionaron 415 millones de toneladas en los nueve primeros meses de 2025. No obstante, el descenso del 1,7% es más moderado que en meses anteriores (2,9% en mayo, 3,1% en junio o 2,3% en julio y agosto), gracias a la resiliencia de la mercancía convencional y una contracción menos pronunciada de los graneles, según datos de Puertos del Estado.