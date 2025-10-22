Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La caída del tráfico de automóviles en el Puerto de Pasaia es del 8,7% hasta septiembre. Morquecho

El tráfico de mercancía crece un 2,3% en el Puerto de Pasaia hasta septiembre y se desmarca del retroceso estatal

En pleno debate sobre el traspaso de la gestión de la dársena guipuzcoana al Gobierno Vasco, el principal muelle del territorio se apunta un crecimiento del 4,4% solo en el noveno mes del año

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:17

Comenta

En pleno debate sobre el traspaso del Puerto de Pasaia al Gobierno Vasco, la dársena guipuzcoana ha movido un total de 2.573.262 toneladas ... hasta septiembre, lo que supone un incremento del 2,3% respecto al mismo periodo de 2024, aunque presenta distintos retrocesos en algunos de sus tráficos estratégicos. No obstante, solo en septiembre, el muelle donostiarra se apunta un incremento del 4,4% a pesar de la incertidumbre global.

