Esteban avisa a Sánchez de que «empieza a conformarse una mayoría negativa» contra el Gobierno

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha lanzado este miércoles un mensaje de advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el revés sufrido en ... el Congreso con el rechazo del decreto contra los apagones. «Sin presupuestos, la continuidad de la legislatura será muy complicada», ha asegurado el dirigente jeltzale en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha reconocido que el Ejecutivo atraviesa una situación de «bloqueo» y de que «empieza a conformarse una mayoría negativa» en el Congreso.

Aunque ha descartado que la legislatura esté «agotada», Esteban ha admitido que vive «un momento de difícil pronóstico», condicionado por dos factores: los escándalos de corrupción que afectan tanto al PSOE (por el caso Cerdán) como al PP (por las informaciones que salpican a Cristóbal Montoro), y la falta de apoyos para aprobar unos nuevos presupuestos generales.

Un diagnóstico que tiene su espejo en lo acontecido ayer en la Cámara baja cuando el decreto antiapagones fue rechazado con los votos en contra del PP y de los socios de Sánchez en esta legislatura como Junts, Podemos y BNG. En este sentido, Esteban ha advertido que «empieza a conformarse una mayoría negativa» contra el Gobierno, que mantiene esa situación de «bloqueo legislativo», al no dejar al Ejecutivo sacar adelante sus proyectos, pero que tampoco permite formar una alternativa al Gobierno. El dirigente jeltzale ha citado a la República de Weimar, que precedió a la victoria de Adolf Hitler en Alemania, no tanto porque crea que esté en riesgo el régimen democrático, sino por la existencia de un Parlamento «muy atomizado y, de pronto, comienzan a aparecer votos negativos que confluyen por diferentes circunstancias y por intereses diferentes», de forma que partidos muy distintos empiezan a coincidir en posiciones que «pueden hacer tambalear a un Gobierno».

En este contexto, ha criticado la actitud de algunos aliados de Sánchez. «Podemos por sus cuitas internas no ha tenido ninguna intención de darle oxígeno al Gobierno», ha censurado. Y sobre Junts, ha apuntado que «está centrado en una agenda muy propia y todo lo que no toque esa agenda, parece que no existe para ellos». «Una situación de inestabilidad de este tipo, unida a estos casos que van apareciendo de corrupción, ayuda a la ultraderecha y a los extremos», ha remarcado.

Ante este escenario, ha pedido al presidente del Gobierno que recupere la iniciativa política. «No puede arriesgarse a hacer una especie de abanico de medidas muy amplio, porque no va a llegar a consensos«, por eso, tiene que centrarse en aquellas »importantes, en las que verdaderamente piense que puedan salir adelante», ha indicado. Entre ellas, a su entender, la decaída ayer para el refuerzo del sistema eléctrico o la reforma de la ley de secretos oficiales, una vieja exigencia de su partido que ayer aprobó el Consejo de Ministros.

Sin posibilidad de moción de censura

Preguntado sobre la posibilidad de que los jeltzales apoyen una moción de censura promovida por el PP, Esteban vuelto a cerrar la puerta a esta opción. «No hay una mayoría para una moción de censura. Primero porque está ahí el sustento necesario de Vox, pero luego además una posible candidatura no suscita apoyos suficientes y además el propio posible candidato, el señor Feijóo, se encarga muy mucho de que no haya de ninguna manera tal posibilidad», ha aseverado.

Esteban ha asegurado que desde que fue nombrado presidente del PNV el pasado mes de marzo no ha hablado con el líder de los populares y ha puesto de nuevo de manifiesto la distancia que existe actualmente entre ambos partidos. «El señor Feijóo y el Partido Popular se encargan muy mucho de que la brecha que pueda haber con respecto a otros partidos, ahora y para el futuro, se vaya ahondando. No hay nada más que ver la actitud en las iniciativas legislativas, en las votaciones y en sus declaraciones, al menos con lo que respecta al Partido Nacionalista Vasco», ha indicado.

El dirigente jeltzale ha considerado que el PP tiene «la decisión tomada» de hacer caer la legislatura y que en la siguiente el PP «si los números le dan» gobernará con Vox. Esteban ha recordado que «como pasó con Murcia, en Extremadura y en otros lugares, si es necesario el PP dará el paso, porque desde luego lo que no va a perder es la ocasión de llegar al poder si los números con Vox le dan». «Evidentemente claro que el PP preferiría otras situaciones más ideales o la propia mayoría absoluta, pero luego la realidad y los números serán los que sean y si necesita dar ese paso (pactar con Vox), lo va a dar», ha insistido.

Finalmente, sobre los recientes casos de corrupción que han salpicado tanto a PSOE como a PP, Esteban ha advertido de que a su formación le parecen «muy preocupantes» tanto el 'caso Koldo' como el 'caso Montoro'.