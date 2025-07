Esteban acusa a De Andrés de actuar como «un auténtico poseído»: «No vamos a tolerar que nos acusen sin pruebas»

Las espadas siguen en alto entre el PNV y el PP. Y es que el caso de presunta corrupción que acorrala al PSOE ha desatado ... una auténtica guerra entre ambas formaciones después de que el líder de los populares vascos, Javier de Andrés, sacara ayer toda su artillería para tratar de vincular al partido jeltzale con el escándalo Cerdán. Lo que ha provocado una inmensa indignación en Sabin Etxea que este mismo jueves ha verbalizado Aitor Esteban, quien ha acusado al presidente del PP vasco de actuar como «un auténtico poseído».

Tras las declaraciones de De Andrés, que compareció en Vitoria con una carpeta bajo el brazo llena de gráficos y documentos para sostener su versión, fuentes del Euzkadi Buru Batzar se apresuraron a desmentir las acusaciones. Y esta mañana ha sido el propio presidente del partido jeltzale quien ha replicado en primera persona a su homólogo en el PP vasco. Esteban no ha ocultado su enfado después de que De Andrés sacara a la palestra el nombre del empresario Iñaki Alzaga, al que definió como «hombre de confianza del PNV y socio de Antxon Alonso», pieza clave en todo este entramado de mordidas según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En declaraciones a RTVE, Esteban ha lamentado que De Andrés haya «descalificado» al PNV, señalando al partido jeltzale de estar mezclado con la trama de Cerdán «a través de acusaciones sin fundamento y sin ningún tipo de pruebas». «Y eso es grave», ha manifestado el líder de los nacionalistas vascos, quien ha considerado «absolutamente inaceptable» la actitud de De Andrés. «Nosotros no vamos a tolerar que, sin pruebas y con acusaciones burdas, se intente engañar a la opinión pública, y todo en base a mentiras», ha insistido.

De Andrés exigió directamente al PNV a dar explicaciones porque Alzaga, según el líder de los populares vascos, es dueño de Uribene, que posee el 4% de Alegure, filial de Servinabar, la empresa con sede en Pamplona que está en el epicentro de la presunta trama corrupta por el cobro ilegal de comisiones en adjudicaciones públicas y que ha arrastrado hasta la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. No obstante, Esteban ha considerado que «para dar explicaciones, tendríamos que tener algún caso en el que fuéramos sospechosos de algo o hubiera acusaciones sobre algo reales, y no las hay».

En todo caso, Esteban ha explicado en este sentido todo el proceso, «en base a criterios técnicos», de cómo se adjudicó la construcción del colegio público de Arbizu, la obra a la que aludió ayer De Andrés para tratar de vincular al PNV con la trama Cerdán. Y ha asegurado tajante que se trata de un caso «absolutamente claro, limpio y en el que no hay nada de nada; todo se hizo como debía haberse hecho».

Además, ha puntualizado que Alzaga no es afiliado del PNV y que el partido «ni debe ni puede hablar por él». «Si él en un momento determinado considera que debe defenderse de las acusaciones que sobre él se han vertido, supongo que tomará las medidas oportunas o hará las declaraciones que considere convenientes, pero eso no nos corresponde hacerlo a nosotros», ha dicho.

Relación con los populares

Que la relación entre el PNV y el PP estaba prácticamente rota es una realidad. Pero el caso Cerdán no ha hecho si no agrandar la brecha entre ambas formaciones, a pesar de que el recién elegido secretario general de los populares, Miguel Tellado, haya tratado de abrir un canal de comunicación con los jeltzales tras llamar a la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

Esteban ha reconocido que «es evidente que las relaciones no están en un buen momento». De hecho, ayer mismo los nacionalistas vascos aseguraron que el PP había «dinamitado todos los puentes» con Sabin Etxea. «Cuando hay un partido que, sin ton ni son, te acusa intentando mezclarte en una trama en la que no tienes nada que ver, desde luego eso lo que produce es un absoluto rechazo», ha criticado. Pero no solo por este motivo, según ha esgrimido el líder jeltzale, también porque en algunas ponencias del PP «se equipara al nacionalismo con el supremacismo y se habla de privilegios en los estatutos», además de la posición que ha adoptado el PP respecto al euskera en Europa. «Han sido una serie de ataques al PNV por parte del PP en los últimos seis meses», ha apuntado Esteban, que ha asegurado que «ellos tienen mi teléfono y yo tengo el suyo pero, evidentemente, el clima no es el más apropiado para hablar».

Además, el exdiputado jeltzale ha querido dejar claro que el PNV «no responde a presiones ni de unos ni de otros». «Nosotros hablaremos claro y le diremos a la opinión pública qué es lo que pensamos y en qué situación nos encontramos; y tomaremos las decisiones en virtud de lo que debamos responder, de acuerdo a lo que nos exige la ciudadanía, nuestros votantes y nuestro código ético», ha manifestado.

Igualmente, Esteban ha recordado que el próximo día 9 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará explicaciones en sede parlamentaria sobre todo el escándalo de corrupción en el que estarían implicados los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y al entonces asesor del ministerio de Transportes, Koldo García. «El día 9 es un día importante, que hay que darle la oportunidad de explicarse y escucharle», ha dicho Esteban, que ha considerado que «ya no valen unas disculpas, hay que dar explicaciones haciendo un discurso sincero, un relato desde que comienza todo este asunto». «Si lo que se está diciendo es que es un triángulo de tres personas, primero tendrá que delimitarse muy claramente que ese triángulo acaba ahí, pero, aparte de eso, sería conveniente que se hiciera un relato con sentido y fundamentado sobre qué pasa desde el momento en el que el señor Ábalos se le quita la confianza y deja de ser ministro», ha dicho.

En todo caso, Esteban -que ha vuelto a insistir en que Cerdán no era el interlocutor principal del PNV con el Gobierno central, si no que es María Jesús Montero además de contar con otras vías, y que «ni idea de quién era» Antxon Alonso Egurrola- ha asegurado que «una cuestión de confianza no va a presentarse». «¿Alguien piensa que Podemos votaría favorablemente a la cuestión de confianza?», ha cuestionado.