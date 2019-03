Esquerra echa el resto con Junqueras para tratar de frenar la subida del PSC Oriol Junqueras. / EFE El líder de ERC repite la operación Carod de 2004 y se propone capitalizar el juicio CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 8 marzo 2019, 17:42

Esquerra Republicana es especialista en liderar las encuestas y luego quedarse con la miel en los labios. Le ocurrió en las pasadas elecciones catalanas, en las que aventajaba claramente a sus adversarios de JxCat y al final tuvo que consolarse con la tercera plaza.

Algunos sondeos para los comicios del 28-A vuelven a ser favorables para los republicanos. Pero esta vez no quieren sorpresas. Éstas podrían llegar de la mano de los socialistas, que pueden llevarse el primer puesto en Cataluña, según el último barómetro del CIS. De ahí que Esquerra haya decidido quemar todas las naves con la candidatura de Oriol Junqueras. Es su principal baza electoral y lo será también para las europeas.

«Mientras haya represión, Junqueras será el cabeza de lista en todas las elecciones que haya a partir de ahora», apuntaron el jueves fuentes republicanas. ERC, como quedó bastante claro con la declaración de tipo político que hizo el exvicepresidente de la Generalitat en su comparecencia ante el Supremo en el juicio, quiere capitalizar al máximo la figura de quien, a tenor de las peticiones de penas de la Fiscalía, puede resultar el principal damnificado del proceso secesionista. Un especie de mártir para la causa secesionista. «¿Qué hago yo aquí? Asumir las responsabilidades que se me quieran atribuir por el referéndum para que no las asuma nadie más», afirmó en su declaración. «Asumí la posibilidad de ir a la cárcel», aseguró el exvicepresidente catalán en el que fue su acto de inicio de campaña. Buena parte de lo que dijo buscaba marcar distancias respecto a Carles Puigdemont, que decidió huir y no afrontar las consecuencias penales.

Esquerra se la juega con todo y propone las elecciones como un plebiscito en torno a la figura de Junqueras. Planteará una pugna entre los que se la jugaron -aun a riesgo de ir a la cárcel- y los que apostaron por el 155. El PSC, en cambio, hará una campaña presentándose como el único voto útil capaz de evitar el «trifachito», según Iceta.

La operación Junqueras es similar a la que ya protagonizó el entonces líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, que encabezó las listas de Esquerra en las generales de 2004. Carod se presentó a los comicios tras haber tenido que dejar el Gobierno tripartito, después de que trascendiera su encuentro en Perpiñán con miembros de ETA. La campaña contra Carod provocó que ERC obtuviera el mejor resultado desde 1977. Pasó de uno a ocho escaños. Los republicanos tienen ahora nueve, pero hay encuestas que apuntan que podrían superar la docena, si la caída del PDeCAT y de los comunes se confirma. Para tratar de pescar en el entorno de Podemos, ERC negocia con la exportavoz de los comunes, Elisenda Alamany, para que ocupe un lugar destacado en la candidatura.

ERC pone toda la carne en el asador pues su objetivo en la triple cita electoral de abril y mayo es empezar a cimentar su hegemonía en el soberanismo, con la que pretende convertirse en la fuerza de referencia. Junqueras obliga a Puigdemont a mover ficha. Las guerras internas entre el PDeCAT, JxCat y la Crida no son la mejor forma de afrontar unas elecciones .