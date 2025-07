Javier Roldán Moré San Sebastián Sábado, 5 de julio 2025, 08:08 Comenta Compartir

El último Sociómetro del Gobierno Vasco ha vuelto a reflejar el estado de las preocupaciones de los vascos, que no son otras que las inquietudes ... que se viven a pie de calle. Son las 'cosas del comer' las que verdaderamente interesan a los ciudadanos, mientras que el pulso identitario pierde fuelle paulatinamente. El Gobierno que lidera Pradales no pierde ojo al termómetro social y, de hecho, su plan de acción para este primer año de legislatura se ha centrado en la Vivienda, con una batería de medidas para combatir el inquietante déficit habitacional, y en mejorar la sanidad pública, con un pacto de salud que busca el consenso para mejorar la atención sanitaria. Y parece que algo está mejorando en la percepción de los pacientes que acuden a Osakidetza porque la preocupación sanitaria, siendo aún alta, ha bajado siete puntos en esta última encuesta, con el lógico alivio para sus responsables políticos. El lehendakari activó esta semana un foro para afrontar la inseguridad que cada vez más ciudadanos perciben y que la encuesta la refleja en una tendencia disparada. Por lo que parece, Pradales no pierde ojo a su Sociómetro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión