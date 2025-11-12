Esan responde a Insausti y reivindica que la Ertzaintza se distingue «por su compromiso con la ciudadanía vasca»

El sindicato de la Ertzaintza Esan ha replicado este miércoles al alcalde de Donostia, Jon Insausti, que «si hay un rasgo que ha caracterizado» a ... la Policía vasca «ha sido el compromiso para con la ciudadanía vasca, sus valores y la defensa del derecho de todas las personas, a la libertad».

Las palabras de Esan llega después de que ayer el primer edil donostiarra defendiese que el Ayuntamiento «no va a renunciar» a la memoria de Rosa Zarra -que falleció por el impacto de una pelota de goma de la Ertzaintza en 1995- y de considerar que el comunicado crítico que el sindicato policial remitió la víspera, en el que denunció la «vergonzosa e injustificable» decisión del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco de reconocer a Rosa Zarra como víctima de la acción policial y exigió a su vez que se retire la placa colocada por el consistorio el pasado sábado en el barrio de Amara, «no facilita la convivencia en la ciudad».

A este respecto, desde Esan han defendido que la Ertzaintza siempre se ha «caracterizado» por «el compromiso para con la ciudadanía vasca, sus valores y la defensa del derecho de todas las personas, a la libertad».

Además, desde el sindicato policial han asegurado que «ningún ertzaina» sería capaz de «alcanzar semejante miseria humana» de vandalizar la placa colocada por la familia de Zarra en 2020 en San Sebastián, y que fue atacada ayer con pintura negra. «No hemos sido nosotros quienes han profanado tumbas y placas en recuerdo de familiares o amigos. Ese estilo siempre ha sido propio de otros», han incidido.

Tras mostrar su «máximo respeto» a la familia de Zarra, desde Esan han subrayado que «el sufrimiento no es patrimonio de nadie», tampoco de la ertzaintza «pese a haber soportado una y otra vez la infamia, la mentira o incluso el asesinato».

Tras preguntar al PNV si «mintieron Juan Mari Atutxa y Jose Manuel Martiarena cuando dijeron que Zarra no había fallecido por el pelotazo de la Ertzaintza», desde Esan han incidido en que, desde el «respeto absoluto al sufrimiento de la familia y a su lucha», se ven en la obligación de «levantar la voz ante la ignominia».