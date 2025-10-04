Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Royo

La Ertzaintza remite al Juzgado la identificación de los 23 implicados en los desórdenes de julio en Azpeitia

La policía autonómica da por concluida la investigación en la que también se detuvo a un menor de 16 años

DV

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:05

Comenta

La Ertzaintza ha remitido al Juzgado las diligencias de identificación de dos jóvenes, ambos de 18 años, como investigados por su participación en los desórdenes ... públicos registrados el pasado 20 de julio en Azpeitia. En total, con las investigaciones realizadas en la Ertzain-etxea de Urola-Kosta a lo largo de estos meses, han sido 23 los jóvenes investigados, además de un menor, de 16 años, detenido, todos ellos por desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, dando por concluidas las diligencias policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  3. 3 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  4. 4

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  5. 5

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  6. 6

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  7. 7 Así son las aproximaciones visuales en el aeropuerto de Hondarribia: «Cada aterrizaje es un reto»
  8. 8

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Ertzaintza remite al Juzgado la identificación de los 23 implicados en los desórdenes de julio en Azpeitia

La Ertzaintza remite al Juzgado la identificación de los 23 implicados en los desórdenes de julio en Azpeitia