La Ertzaintza remite al Juzgado la identificación de los 23 implicados en los desórdenes de julio en Azpeitia

La Ertzaintza ha remitido al Juzgado las diligencias de identificación de dos jóvenes, ambos de 18 años, como investigados por su participación en los desórdenes ... públicos registrados el pasado 20 de julio en Azpeitia. En total, con las investigaciones realizadas en la Ertzain-etxea de Urola-Kosta a lo largo de estos meses, han sido 23 los jóvenes investigados, además de un menor, de 16 años, detenido, todos ellos por desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, dando por concluidas las diligencias policiales.

Los incidentes tuvieron lugar la madrugada del 20 de julio, después de que una patrulla de la Ertzaintza identificara a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano y se procediera a proponerle para sanción por deslucimiento de bienes públicos. Poco después, un grupo numeroso de jóvenes se presentó en las dependencias de la Policía Local e increpó y agredió a los agentes. Patrullas de la Ertzaintza acudieron en su apoyo y tuvieron que intervenir para tratar de reconducir la situación. Como consecuencia de estos altercados dos ertzainas resultaron heridos.

Desde la Ertzain-etxea de Urola-Kosta se inició una investigación por estos hechos e inicialmente, un menor de 16 años, fue detenido y otros a diez jóvenes resultaron investigados. A todos ellos se les imputó un delito de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.

A lo largo del mes de agosto y los primeros días de septiembre, otros once hombres, con edades comprendidas entre los 18 y los 38 años, resultaron investigados por estos mismos hechos.

Con la identificación de estos dos últimos jóvenes, de 18 años, la Ertzaintza da por concluida la investigación, con el balance de 23 personas identificadas en calidad de investigadas y la detención de un menor, de 16 años y ha procedido a remitir las diligencias policiales al Juzgado encargado del caso.