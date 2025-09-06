Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dependencia de la policía local de Azpeitia. Iñigo Royo

La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los desórdenes públicos del 20 de julio en Azpeitia

A un menor de 16 años y otros diez jóvenes ya se les imputa un delito de desórdenes públicos en una investigación que sigue abierta

DV

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:44

La investigación abierta por la Ertzaintza a raíz de los desórdenes públicos ocurridos en Azpeitia el pasado 20 de julio añade once personas más investigadas ... a la causa, tal como informa este sábado la policía autónoma vasca en una nota de prensa. Los graves incidentes tuvieron lugar la madrugada del 20 de julio, después de que una patrulla de la Ertzaintza identificara a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano y se procediera a proponerle para sanción por deslucimiento de bienes públicos. «Poco después», señala la Ertzaintza, «un grupo numeroso de jóvenes se presentó en las dependencias de la Policía Local e increpó y agredió a los agentes». Patrullas de la Ertzaintza acudieron en su apoyo y «tuvieron que intervenir para tratar de reconducir la situación. Como consecuencia de estos altercados dos ertzainas resultaron heridos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  4. 4 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  5. 5 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  6. 6 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  7. 7 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  8. 8

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  9. 9 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los desórdenes públicos del 20 de julio en Azpeitia

La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los desórdenes públicos del 20 de julio en Azpeitia