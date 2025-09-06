La Ertzaintza investiga a 11 personas más por los desórdenes públicos del 20 de julio en Azpeitia A un menor de 16 años y otros diez jóvenes ya se les imputa un delito de desórdenes públicos en una investigación que sigue abierta

La investigación abierta por la Ertzaintza a raíz de los desórdenes públicos ocurridos en Azpeitia el pasado 20 de julio añade once personas más investigadas ... a la causa, tal como informa este sábado la policía autónoma vasca en una nota de prensa. Los graves incidentes tuvieron lugar la madrugada del 20 de julio, después de que una patrulla de la Ertzaintza identificara a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano y se procediera a proponerle para sanción por deslucimiento de bienes públicos. «Poco después», señala la Ertzaintza, «un grupo numeroso de jóvenes se presentó en las dependencias de la Policía Local e increpó y agredió a los agentes». Patrullas de la Ertzaintza acudieron en su apoyo y «tuvieron que intervenir para tratar de reconducir la situación. Como consecuencia de estos altercados dos ertzainas resultaron heridos».

Desde la Ertzain-etxea de Urola-Kosta se inició una investigación por estos hechos e inicialmente, un menor de 16 años fue detenido y otros a diez jóvenes resultaron investigados. A todos ellos se les imputa un delito de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad. A lo largo del mes de agosto y los primeros días de septiembre, otros once hombres, con edades comprendidas entre los 18 y los 38 años, han resultado investigados por estos mismos hechos. La investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o investigadas por su implicación en estos desórdenes públicos.

