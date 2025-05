Enfrentamiento por los aforamientos en Extremadura: «A mí no me va a usar» Gallardo propone esta medida mientras que la presidenta de la región critica la oferta por producirse después de que el líder de los socialistas en la comunidad haya obtenido este estatus

«Si tanto le preocupa al PP los aforamientos, hablemos con lealtad para cambiar el Estatuto de Autonomía para eliminarlo. PSOE y PP somos los únicos que podemos hacerlo al sumar dos tercios de diputados». Miguel Ángel Gallardo, secretario general de los socialistas extremeños, ha llamado esta mañana a María Guardiola, presidenta de la Junta y del PP de Extremadura, y le ofrece reformar el Estatuto. Una propuesta que llega después las acusaciones que el PP y Vox han vertido sobre él, a quien acusam de haberse aforado para evitar la acción de la justicia en el proceso judicial abierto por el caso del hermano del presidente del Gobierno.

«Por el PSOE no va a quedar», ha dicho el dirigente socialista, quien además ha propuesto que la modificación estatutaria se aproveche para «blindar los servicios públicos». En cualquier caso, ha precisado que «si solo quiere (el PP) hablar de aforamientos, de su supresión, hablamos solo de esto».

Ante esta propuesta, y después de que Gallardo haya hecho pública la llamada telefónica, la presidenta extremeña no ha tardado en pronunciarse. «Ha pretendido usarme, me ha llamado por un interés personal, pero a mí no me va a usar como ha usado a una diputada autonómica y a las cuatro personas llamadas a ocupar el escaño antes que él».

La eliminación de este estatus requiere la modificación del actual Estatuto de Autonomía y sumar dos tercios de la cámara. Guardiola, que según Gallardo le ha contestado que consultaría la propuesta, ha respondido públicamente que «lo que tiene que hacer es renunciar al aforamiento hoy mismo, y a partir de ahí estamos dispuestos a hablar de cualquier modificación normativa. Pero lo que no vale es pretender modificar las reglas para todos, excepto para él, que sigue aforado».

Gallardo ha remarcado que el hecho de que el caso del hermano de Pedro Sánchez, por el que está procesado, acusado de prevaricación y tráfico de influencias, pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por ser diputado electo no significa «ni inmunidad ni inviolabilidad como se está haciendo creer». «Quien nada hace (ilegal) nadie teme. El aforamiento no es invioabilidad como se está intentando hacer creer en una campaña feroz no contra mí, a quien intentar deshumanizarme, sino contra el PSOE. Es una cacería absoluta. Una campaña feroz», ha agregado. Sin embargo, Guardiola considera que los cambios que estos días está anunciando el secretario general de los socialistas extremeños constituyen «una burda estrategia para desviar el debate público hacia la modificación del aforamiento, es desviar el foco de la utilización indebida que el señor Gallardo ha hecho de las instituciones».