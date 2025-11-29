Se encadenan en CAF de Beasain para denunciar que la empresa es «cómplice directo del genocidio»

Este sábado por la mañana ocho activistas de Marcha a Gaza Euskal Herria se han encadenado en la puerta principal de CAF de Beasain para ... denunciar que esta empresa «es cómplice directo del genocidio y del apartheid israelí». Esta entidad ha recordado que «la ONU ha incluido oficialmente a CAF en la lista de empresas que colaboran con el sionismo en la ocupación ilegal de Palestina, junto a otras compañías que sostienen y se benefician del sistema colonial impuesto por Israel». Por ello, han exigido a la empresa que «rompa inmediatamente todos sus contratos con Israel y con las empresas cómplices de la ocupación».

Marcha a Gaza Euskal Herria ha señalado en un comunicado que «CAF participa en el proyecto del Tren Ligero de Jerusalén (Jerusalem Light Rail), una infraestructura estratégica para el ente sionista que conecta directamente varios asentamientos ilegales construidos en territorio palestino ocupado —como Pisgat Ze'ev, Gilo, French Hill o Givat Hamatos— con el centro de Jerusalén. CAF colabora también con el estado sionista en el metro de Tel Aviv, construido sobre tierra».

Indican esta entidad que el tren «no es un medio de transporte neutral, sino una herramienta de anexión y apartheid: Une colonias ilegales entre sí, consolidando la expansión territorial del ocupante. Aísla barrios palestinos y destruye la continuidad de Jerusalén Este, fragmentando el territorio».

Pero la implicación de CAF «va mucho más allá de fabricar trenes», añaden. La empresa es proveedora integral del sistema ferroviario: Fabrica y mantiene los vagones y tranvías, diseña e instala los sistemas de señalización y control, diseña e instala los sistemas de señalización y control, se encarga de la electrificación y mantenimiento de la infraestructura y participa incluso en la gestión y explotación del servicio«. Por todo ello, consideran que «CAF no sólo construye sobre la ocupación: la hace funcionar cada día«.

Por último, añaden que los propios trabajadores de CAF han expresado su «rechazo a esta complicidad, exigiendo que la empresa rompa todos los contratos con el régimen genocida. Su postura demuestra que la solidaridad activa y la presión desde dentro son herramientas decisivas para cortar cualquier relación económica, industrial o diplomática con el ente sionista».