Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ocho activistas que se han encadenado esta mañana de sábado a la puerta principal de CAF en Beasain.

Se encadenan en CAF de Beasain para denunciar que la empresa es «cómplice directo del genocidio»

Marcha a Gaza Euskal Herria exige que CAF «rompa inmediatamente todos sus contratos con Israel y con las empresas cómplices de la ocupación»

DV

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Este sábado por la mañana ocho activistas de Marcha a Gaza Euskal Herria se han encadenado en la puerta principal de CAF de Beasain para ... denunciar que esta empresa «es cómplice directo del genocidio y del apartheid israelí». Esta entidad ha recordado que «la ONU ha incluido oficialmente a CAF en la lista de empresas que colaboran con el sionismo en la ocupación ilegal de Palestina, junto a otras compañías que sostienen y se benefician del sistema colonial impuesto por Israel». Por ello, han exigido a la empresa que «rompa inmediatamente todos sus contratos con Israel y con las empresas cómplices de la ocupación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 Tabakalera se queda sin cafetería a partir del lunes de manera indefinida
  3. 3 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  4. 4

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  5. 5 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  6. 6 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  7. 7

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  8. 8 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  9. 9 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se encadenan en CAF de Beasain para denunciar que la empresa es «cómplice directo del genocidio»

Se encadenan en CAF de Beasain para denunciar que la empresa es «cómplice directo del genocidio»