Los empresarios catalanes homenajean a Lluch en el 25º aniversario de su asesinato: «Impulsó un legado moral e intelectual»

Hoy hace 25 años, ETA asesinó a Ernest Lluch, en el garaje de su casa, en Barcelona. Un terrorista le disparó dos tiros en la ... cabeza. Ministro de Sanidad en el primer Gobierno del PSOE, catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas y miembro del PSC. Las instituciones y la sociedad civil catalana le rinden este viernes sendos actos de recuerdo y tributo. No han sido los únicos. Días atrás, el Ayuntamiento de Barcelona puso su nombre a un ambulatorio de la ciudad.

El Cercle d'Economia, influyente lobbi empresarial catalán, le ha dedicado un homenaje en su sede barcelonesa. Cuando Lluch fue asesinado, era vicepresidente de la fundación de esta entidad y además fue su primer secretario general. Al acto han asistido, entre otros, el excomisario de la UE y exministro socialista, Joaquín Almunia; así como Antón Costas, expresidente del Cercle y presidente del Consejo Económico y Social de España; Rosa Lluch y Joan Majó, presidente de la Fundación Ernest Lluch.

Almunia ha mostrado su «admiración» por quien fue su compañero en el Gobierno de Felipe González y ha considerado «fundamental» transmitir a las nuevas generaciones sus valores como político y como persona, su capacidad de diálogo y su convicción en la importancia de «cuidar a las personas». Ha destacado que era un dirigente «extraordinariamente querido», culto y con un delicado sentido del humor, «imprescindible», ha señalado, para aguantar en la vida política.

«¿Por qué le recordamos hoy?, ¿sólo porque le asesinaron? Hay algo más. Impulsó un legado moral e intelectual que hoy tiene más vigencia que nunca», ha señalado Antón Costas. La actual presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, ha señalado que Lluch creía en «la fuerza de las ideas y en la capacidad de las palabras, con un diálogo honesto y valiente».

Jordi Alberich, exdirector general de la entidad, ha señalado que «todo el mundo lo sentía como suyo e influía mucho más de lo que se percibía». «Hoy no haría un análisis simple de lo que está pasando. Como conocedor de la condición humana intentaría que viéramos que el hundimiento político no es el problema, sino la manifestación de algo más profundo», ha aseverado.

Por la tarde, casi el Govern en pleno homenajeará a Luch, con un acto en el Palau de la Generalitat, presidido por Salvador Illa y la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera.