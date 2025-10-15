Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La empresaria Carmen Pano. EP

La empresaria Carmen Pano se niega a declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

La imputada en el 'caso Hidrocarburos' ratifica sus declaraciones en el Supremo y en la Audiencia Nacional, donde afirmó que había entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz del PSOE

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:48

Comenta

La empresaria Carmen Pano se ha negado este miércoles a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, pero en una ... breve declaración previa ante los parlamentarios, ha afirmado que se ratifica «plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  6. 6

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  7. 7

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  8. 8 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  9. 9 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  10. 10

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La empresaria Carmen Pano se niega a declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

La empresaria Carmen Pano se niega a declarar en la &#039;comisión Koldo&#039; del Senado