Emocionante despedida a Aitor Esteban tras más de 20 años en el Congreso: «Las Cortes pierden a uno de sus más brillantes oradores»

Aitor Esteban se ha despedido este miércoles del Congreso de los Diputados con una emocionante y cerrada ovación. Tras más de 20 años en su ... escaño -fue elegido diputado en 2004 y desde 2012 ha ejercido como portavoz del PNV- ha intervenido por última vez en un pleno de control antes de cerrar su etapa en Madrid para abrir un nuevo capítulo de su trayectoria política en Euskadi al frente del EBB. Además, en su adiós ha arrancado la promesa a Sánchez de que reformará esta legislatura la Ley de Secretos Oficiales, una vieja reivindicación de los jeltzales.

Esteban ha tomado la palabra por última vez para dirigir una pregunta al presidente del Gobierno sobre «hacia qué objetivos geopolíticos orientará su gobierno ante la nueva situación internacional». Aunque en un día como el de hoy, el intercambio de discursos políticos ha quedado por unos minutos en un segundo plano para dar todo el protagonismo al plano personal. Tras su intervención, los congresistas, muchos de ellos puestos en pie, han brindado a Esteban un largo aplauso y Sánchez ha aprovechado su turno de réplica para despedir con unas emotivas palabras a uno de los «más brillantes oradores» al que ha prometido reformar esta legislatura la Ley de Secretos Oficiales.

Sabedor de que la de este miércoles era su última pregunta al presidente antes de renunciar al escaño, Aitor Esteban ha querido volver a reclamar al Gobierno la modificación de la vigente Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968 y que no se ha llegado reformar pese a los reiterados intentos del PNV. «Como va a ser mi última pregunta de control -ha comenzado- , sí me gustaría decirle que estos principios que debemos defender en Europa también deben estar alineados dentro del Estado». En este contexto ha pedido a Sánchez «por enésima vez, que se cambie la Ley de Secretos Oficiales, que se dé vía libre a que podamos discutirla aquí y que eso se convierta en la realidad. No es de recibo que continuemos con una ley franquista». «Y espero verlo esto, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura. Muchas gracias», ha cerrado su intervención Esteban.

Entonces, ha comenzado un tímido aplauso de la mayoría de los grupos que ha ido in crescendo hasta acabar en una cerrada ovación y con la mayoría de parlamentarios puestos en pie. Mientras, el protagonista del momento hacia gestos desde la bancada y agradecía a sus compañeros el gesto.

Después ha sido el turno de palabra de Sánchez, que ha aprovechado para elogiar la figura de Esteban, uno de los representantes jeltzales más reconocidos. «Creo que está todo dicho con el aplauso que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios, pero sí quisiera también felicitarle por su elección como presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV. Es verdad que las Cortes Generales pierden a uno de sus más brillantes oradores parlamentarios, pero creo que el PNV gana a un extraordinario presidente de la organización», ha aseverado ante un Esteban al borde de las lágrimas.

A pesar de la marcha de Esteban a Euskadi, Sánchez ha confiado en mantener la colaboración entre ambos partidos. «Espero que podamos seguir contando con usted, que podamos seguir trabajando y desde luego cuente en que en esta legislatura vamos a modificar la ley de secretos oficiales», ha concluido.

Aitor Esteban renunciará en las próximas semanas a su escaño para ser designado presidente del EBB en la asamblea general que el PNV celebrará el 29 y 30 de marzo en Donostia.