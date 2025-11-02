Jon Insausti
Subordinada ·El alcalde ha vuelto a ver a la Real tras dejar de ser socio y admira a líderes como Mikel Oyarzabal
San Sebastián
Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02
–¿Defíname a los portavoces de los grupos municipales?
– Ane Oyarbide, compañera y de mi generación, hablamos el mismo idioma y vamos a hacer ... un buen equipo. Borja Corominas es divertido aunque tal vez sus formas hacen que no podamos llegar al fondo. A Juan Karlos Izagirre le respeto como exalcalde y sabe hacer equipos. Y a Victor Lasa le agradezco su academicismo, que es muy inspirador, aunque luego está el día a día y hay que bajar a tierra.
– ¿A quién llamó cuando supo que sería el sucesor de Eneko Goia?
– A mi hermano. Ha sido mi mayor confidente durante todo este tiempo. Necesitaba a alguien racional, con cierta distancia, y que me dijera la verdad.
– ¿Le ha sorprendido alguna llamada en sus primeros días como alcalde?
– Llamada, no. Pero ayer (por el jueves) volví a la ikastola Orixe donde todo empezó y estar con mi andereño Amaia me emocionó mucho. Me sentí muy querido al ver la satisfacción que ella sentía hacia mí.
– ¿A qué tendrá que renunciar en su vida personal por su nuevo puesto?
– Espero que no a mucho. Me imagino que a la privacidad, pero intentaré mantener la frescura y la autenticidad. No sé si será fácil. Intentaré guardar momentos para mí, para mi familia y mis amigos.
– ¿Duerme ya con el móvil encendido y cerca de la cama?
– Llevo 10 años durmiendo así.
– ¿Vendrá en coche oficial o en bus al Ayuntamiento?
– En transporte público, sin duda. Hasta ahora es como he venido. Yo no tengo coche. Cojo el autobús y soy muy usuario del sistema de alquiler de bicis (Dbizi) y me gusta moverme andando. Cojo la línea 13, en la parada del parque Harria, y tengo muchas ganas de venir en Topo.
– ¿Qué grupo musical le gustaría ver en el futuro pabellón multiusos de Illunbe?
– Coldplay, sin duda.
– El Atano III queda maniatado para el campeonato de parejas porque los partidos de la Real y el Sanse obligan al cierre perimetral del estadio...
– Anoeta Berria nos va a dar la oportunidad de analizar todos los equipamientos que tiene la ciudad deportiva. De la foto general tiene que salir la solución.
– ¿Qué pasa con Hondalea?
– Ofrece unas visitas respetando el día a día de Santa Clara.
– ¿Quién le gusta como Tambor de Oro?
– Los últimos me han gustado mucho: Moriarti, Cogorro... Me gusta premiar la cara B de Donostia, los que hacen grandes cosas sin notoriedad.
– ¿En la mesa de la cocina de su familia solo debaten o también comen algo?
– Se hace de todo. Se discute mucho, nos reímos muchísimo y se come bien porque cocina el aita, que lleva 50 años de socio en la Unión Artesana. Borda los txipirones a lo pelayo.
– ¿Le gusta el GOe?
– Ha sido una sorpresa, creo que hemos rematado muy bien esa zona de la ciudad. Ahora (falta), ascensor, escaleras y la fachada de la casa de cultura pendiente.
– ¿Qué va a hacer para llevarse bien con los vecinos de Manteo?
– Cumplir la palabra dada.
– ¿Está preparado para que la gente le pare por la calle continuamente y quizás le diga algún improperio?
-Sí, fui consciente de esto a la hora de haber aceptado el reto.
– ¿Qué piensa al ver colas de turistas ante un bar de lo Viejo?
– Para comprar el pan en la calle Mayor yo también hago cola, pero tenemos que ser capaces de saber gestionar nuestro atractivo.
– ¿Va a empezar a ir al Reale Arena a ver a la Real?
-Ya he empezado a ir. Fui socio de Anoeta durante muchos años cuando se inauguró Anoeta. Luego me quité. Los futboleros son el aita y el hermano. Yo he tirado más por el mundo cultural y artístico. Lo mío ha sido más la pintura, el Orfeón, y el running, pero me gusta ver a la Real y me identifico mucho con su forma de trabajar tan guipuzcoana. Siento admiración por personas como Oyarzabal, que es un buen ejemplo de esa nueva generación, trabajadora, discreta, preparada y que da resultados. Eso es para mí un líder.
