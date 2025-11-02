Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti mostrando la makila al público. Fernando de la Hera

Jon Insausti

Alcalde de San Sebastián
«Me ha emocionado la satisfacción que me expresó mi andereño Amaia»

Subordinada ·

El alcalde ha vuelto a ver a la Real tras dejar de ser socio y admira a líderes como Mikel Oyarzabal

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

–¿Defíname a los portavoces de los grupos municipales?

– Ane Oyarbide, compañera y de mi generación, hablamos el mismo idioma y vamos a hacer ... un buen equipo. Borja Corominas es divertido aunque tal vez sus formas hacen que no podamos llegar al fondo. A Juan Karlos Izagirre le respeto como exalcalde y sabe hacer equipos. Y a Victor Lasa le agradezco su academicismo, que es muy inspirador, aunque luego está el día a día y hay que bajar a tierra.

