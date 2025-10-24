Eguiguren presentará el lunes en Donostia su nuevo libro 'Memorias políticas'

«Sin pretensiones de poseer la verdad ni buscar culpas y responsabilidades». Jesús Eguiguren explica con estas palabras el reto literario que aborda en su ... nuevo libro, el ensayo 'Memorias Políticas. El infierno de la Transición vasca' (Editorial Betagarri). El expresidente del PSE-EE, ahora jubilado de la vida política activa pero no del pensamiento político comparte recuerdos «subjetivos como tales, pero lógicamente, basados en la realidad, sin renegar de mi ideología y de la opción política que he representado». Este nuevo trabajo –continuación natural de sus 'Memorias de un niño de caserío'–, en el que relata el infierno de la transición vasca, el dolor de las vidas truncadas por la violencia, la soledad y el abandono, y el diálogo que condujo al fin de ETA hace catorce años, será presentado este lunes, a las 11.30 horas en el Palacio Miramar de San Sebastián, por el secretario general del PSE, Eneko Andueza, que mantendrá una charla con el autor.

A Eguiguren le han preguntado, durante los últimos años, incontables veces cuándo iba a escribir sus memorias. «Salía del paso diciendo que quizás, algún día, pero en el fondo no me entusiasmaba la idea», confiesa en los primeros párrafos de la obra en la que a lo largo de 325 páginas plasma sus recuerdos y reflexiones sobre los acontecimientos políticos vividos en persona durante la Transición, la etapa autonómica y el proceso de paz.

Actas del proceso de paz

Eguiguren comparte que al abordar este nuevo trabajo le preocupaba que al ser un periodo tan largo de tiempo el libro se convirtiera «en un mazacote ilegible», por lo que ha optado por facilitar la lectura incluyendo múltiples capítulos, más de 400, sin atenerse estrictamente a la cronología, aunque siguiendo en líneas generales la evolución temporal de los hechos. «En cuanto a los capítulos referidos al proceso de paz, en la medida en que ha sido posible, he procurado reproducir las actas del proceso, las de ETA y las mías, sin ningún cambio», detalla.

Eguiguren, figura clave en la consecución de la paz para Euskadi, se detiene también en el capítulo de los reconocimientos, de si su labor en este terreno ha sido lo suficientemente reconocida y asegura que ha tenido «el reconocimiento que más me importa, el de la gente». «Durante años y aún hoy es rara la ocasión en que voy por la calle o salgo a los pueblos y no hay alguien que no me dé las gracias por lo que hice y cuando más arrecian las críticas, más era el apoyo que recibía. Incluso había señoras mayores que me decían que rezaban por mí. ¿Qué mejor reconocimiento se puede esperar?», explica en el libro.