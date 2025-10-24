Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eneko Andueza y Jesús Eguiguren, en un acto del partido socialista.

Eguiguren presentará el lunes en Donostia su nuevo libro 'Memorias políticas'

El expresidente del PSE-EE y mediador con ETA en el proceso de paz mantendrá una charla con el líder del partido, Eneko Andueza

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:20

Comenta

«Sin pretensiones de poseer la verdad ni buscar culpas y responsabilidades». Jesús Eguiguren explica con estas palabras el reto literario que aborda en su ... nuevo libro, el ensayo 'Memorias Políticas. El infierno de la Transición vasca' (Editorial Betagarri). El expresidente del PSE-EE, ahora jubilado de la vida política activa pero no del pensamiento político comparte recuerdos «subjetivos como tales, pero lógicamente, basados en la realidad, sin renegar de mi ideología y de la opción política que he representado». Este nuevo trabajo –continuación natural de sus 'Memorias de un niño de caserío'–, en el que relata el infierno de la transición vasca, el dolor de las vidas truncadas por la violencia, la soledad y el abandono, y el diálogo que condujo al fin de ETA hace catorce años, será presentado este lunes, a las 11.30 horas en el Palacio Miramar de San Sebastián, por el secretario general del PSE, Eneko Andueza, que mantendrá una charla con el autor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  5. 5 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  6. 6

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  7. 7

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  8. 8 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  9. 9 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  10. 10 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eguiguren presentará el lunes en Donostia su nuevo libro 'Memorias políticas'

Eguiguren presentará el lunes en Donostia su nuevo libro &#039;Memorias políticas&#039;