Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

Las elecciones municipales de San Sebastián en mayo de 2027 se antojan como un pulso muy apretado por la Alcaldía. La decisión de Eneko Goia ... de continuar como candidato o dar paso a un relevo después de tres legislaturas condicionará los movimientos de los rivales. Donostia puede convertirse en un laboratorio en el que se ensayen futuras alianzas aunque la entente entre PNV y PSE-EE tiene serias papeletas para mantenerse como un eje de estabilidad. La campaña será de alto voltaje. La sensación de saturación turística, así como su impacto en los precios, se ha convertido en un asunto de discusión ciudadana. La imagen de las colas en la Parte Vieja para comer pintxos o comprar tartas de queso refleja una nueva imagen muy paradójica. San Sebastián ha tenido tradición turística desde la Belle Époque pero la percepción de que se ha producido un desequilibrio y se ha perdido el control empieza a moldear una opinión crítica en ciertos ámbitos, que detectan un riesgo de pérdida de identidad frente al beneficio que supone el turismo en la actividad económica y en el PIB. Otro problemas que marcará la campaña será el de la vivienda, que es particularmente crítico en la clase media. Es una materia muy sensible que afecta en especial a los jóvenes.

Un tercer elemento es la percepción de menor seguridad a ciertas horas zonas y en ciertas calles. San Sebastián comparte en todo caso una agenda similar a la de otras ciudades.

PNV Goia, la incógnita del relevo

El alcalde Goia debe despejar si quiere repetir o no. Hasta hace poco la opción de un relevo parecía tener un mayor peso. El desgaste tras una década en la alcaldía se dejaba notar. El incómodo impacto de las obras del Topo y una percepción de 'saturación' alimentaban esa impresión. Pero el futuro no está claro. Goia anunciará en su momento y dentro del PNV su decisión. No se descarta ninguna hipótesis: que su partido le reclame seguir. O que le solicite que dé un paso a un lado para facilitar un recambio. El final de los trabajos del Topo antes de las elecciones y el inicio de un ambicioso plan urbanístico en los solares de los cuarteles de Loiola -un proyecto emblemático en la legislatura- fijarán un punto de inflexión que puede repercutir en el estado de ánimo. Será el 'momentum' para calibrar la dirección del viento.

Si abandona el sillón de Alderdi Eder la carrera por la sucesión entraría en un jardín desconocido. El PNV podría ofrecer a Goia una salida como cabeza de lista al Congreso en unas futuras elecciones generales. Como alternativas en Donostia figurarían el concejal de Cultura, Jon Intxausti, que sería un símbolo de renovación generacional y que en algún momento ha parecido ser el 'delfín'. También aparece el nombre de la edil de Movilidad, Olatz Yarza. Los jeltzales son conscientes de que la sustitución del aspirante a la Alcaldía encierra riesgos y los medirán bien.

EH Bildu La victoria al alcance

Una salida de Goia, de confirmarse, avivará la rivalidad con EH Bildu, que tocaría con los dedos la victoria. Juan Karlos Izagirre -exalcalde entre 2011 y 2015 y actual portavoz- no ha decidido qué hará en 2026, pero ya hay algunos nombres en las bambalinas: la parlamentaria Nerea Kortajarena, y la portavoz en las Juntas de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte. La coalición cree que será la primera fuerza y jugará fuerte por la alcaldía. Detecta una fuerte pulsión de cambio y piensa que el miedo a un triunfo de la izquierda independentista ha desaparecido. Los cambios buscarían abrirse a nuevas franjas del electorado. En especial, los más jóvenes.

PSE Primero, las primarias

El PSE cree que es posible un vuelco electoral pero enmarca la elección de candidatos en un proceso interno de primarias. Su candidata previsible es la actual portavoz, Ane Oyarbide, que representa a un recambio generacional. Otras quinielas apuntan a la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, que puede envolverse en la bandera del Topo, y al consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, que en alguna ocasión también ha sonado como 'ministrable' en Madrid. Los dos fueron en su día concejales con el alcalde Odón Elorza. Tienen experiencia en la gestión pero su salida como consejeros podría debilitar el perfil del PSE en el Gobierno Vasco de coalición. Tampoco puede descartarse el fichaje de una persona independiente con tirón.

PP Recuperar el centroderecha

En las últimas municipales, el candidato del PP a la Alcaldía fue Borja Sémper. Recuperó terreno y arañó voto a jeltzales y socialistas hasta lograr tres ediles. El PP deberá decidir si apuesta por mantener a su actual portavoz, Borja Corominas, que es lo probable, o decide innovar y colocar a Mikel Lezama, el candidato a las Juntas en 2023 y que pasó de uno a tres procuradores.

Elkarrekin Podemos ¿Posible plataforma?

Otras opciones podrían tener la llave de las mayorías en el futuro Ayuntamiento. Le puede ocurrir a Elkarrekin Podemos, que vería con buenos ojos una coalición con la plataforma contra la construcción de un centro comercial en San Bartolomé. Esta operación no parece viable. Lo previsible es que su portavoz Víctor Lasa lidere la candidatura aunque la presencia en el grupo de la edil Arantza González, de Ezker Anitza, le sitúa en las 'quinielas'.