Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

La decisión de Eneko Goia de continuar o no condicionará a sus rivales en unas elecciones municipales en las quela futura Alcaldía estará reñida

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:05

Las elecciones municipales de San Sebastián en mayo de 2027 se antojan como un pulso muy apretado por la Alcaldía. La decisión de Eneko Goia ... de continuar como candidato o dar paso a un relevo después de tres legislaturas condicionará los movimientos de los rivales. Donostia puede convertirse en un laboratorio en el que se ensayen futuras alianzas aunque la entente entre PNV y PSE-EE tiene serias papeletas para mantenerse como un eje de estabilidad. La campaña será de alto voltaje. La sensación de saturación turística, así como su impacto en los precios, se ha convertido en un asunto de discusión ciudadana. La imagen de las colas en la Parte Vieja para comer pintxos o comprar tartas de queso refleja una nueva imagen muy paradójica. San Sebastián ha tenido tradición turística desde la Belle Époque pero la percepción de que se ha producido un desequilibrio y se ha perdido el control empieza a moldear una opinión crítica en ciertos ámbitos, que detectan un riesgo de pérdida de identidad frente al beneficio que supone el turismo en la actividad económica y en el PIB. Otro problemas que marcará la campaña será el de la vivienda, que es particularmente crítico en la clase media. Es una materia muy sensible que afecta en especial a los jóvenes.

