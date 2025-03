El diputado general de Álava reitera su apuesta por Vitoria como «única opción» y cree que esto «no va de medir» cuando tardará el tren

El diputado general de Álava, Ramiro González, considera que la conexión del TAV con Navarra por Vitoria es la «única alternativa en beneficio del país». ... González, al igual que lo hizo su homóloga guipuzcoana Eider Mendoza la pasada semana, se ha mostrado tajante y ha insistido en que «solo hay una opción, la de Vitoria-Gazteiz» y ha advertido de que de no optar por esta vía y que el TAV termine pasando por Ezkio será un «error estratégico» que Euskadi «lamentará durante décadas».

Preguntado en rueda de prensa después del Consejo de Gobierno Foral por la disyuntiva entre la capital alavesa y Ezkio para conectar el TAV con Pamplona, González (PNV) ha pedido «olvidarse de intereses territoriales en beneficio del país» y ha dicho mostrarse «convencido de que los informes dirán que la mejor solución es la de Vitoria». Cada institución, por tanto, tiene una preferencia, y la Diputación de Gipuzkoa sigue defendiendo que «la mejor alternativa es por Ezkio-Itsaso desde el punto de vista competitivo y el medioambiental», como sostiene Eider Mendoza.

González, ha utilizado casi el mismo argumento que Mendoza para defender esa conexión por Vitoria. «Hay que mirar la solución más beneficiosa para el conjunto de Euskadi y solo hay una alternativa que es la de Vitoria-Gasteiz, por una cuestión medioambiental y económica, pero es que, además, Álava es un gran nodo logístico para el transporte internacional de mercancías y del sur de Europa», ha argumentado. DV publicó este pasado fin de semana que según el informe estudio de impacto ambiental de 2018 –realizado para el estudio informativo del proyecto y firmado por el Ministerio de Fomento, junto con el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra– se concluye que «la solución más favorable» desde ese punto de vista es Ezkio, por lo que la primera parte de la afirmación de González podría estar en entredicho.

No atender a «lo que tarda el pasajero»

Ramiro González cree que Euskadi «necesita potenciar al máximo este nodo logístico. Sería un error estratégico no hacerlo y lo lamentaríamos durante décadas. Euskadi se juega mucho con esta decisión, que debe ser la mejor para el conjunto del país, para desarrollar sus capacidades logísticas e industriales».

Y en cuanto al ahorro en tiempo para el pasajero que supondría la conexión con Ezkio, el diputado de Álava considera que esa cuestión no debe primar a la hora de tomar la decisión. «Esto no va de medir cuánto tiempo tarda un pasajero en ir de un sitio a otro, sino de capacidad logística», ha zanjado, para reiterar que la decisión final sobre el punto de enlace del TAV «va más allá de cuestiones territoriales», ya que «Euskadi no puede permitirse el lujo de perder el nodo logístico de Vitoria».

Solo hay una opción y es la de Vitoria-Gasteiz. Una conclusión que se desprende del informe informativo elaborado en 2018 y que concluye que Vitoria es la mejor valorada desde múltiples indicadores«, ha remarcado.

Tras mostrar su postura, González ha pedido esperar a conocer la posición final del Ministerio, a quien le ha reclamado «un cronograma para que la solución se ejecute y no se repita lo ocurrido con la conexión de la Y vasca con la meseta». «No se puede repetir ese error», ha recalcado, para demandar que la decisión que se tome «se lleve a cabo lo mas rápido posible».