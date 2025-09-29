Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luisa Etxenika, Florencio Domínguez, Arritxu Marañón y Goizane Álvarez.

La Diputación de Gipuzkoa organiza unas jornadas para «abordar el relato histórico desde el rigor y contra la distorsión»

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, explica que la iniciativa persigue «dar lugar a las víctimas desde la investigación historiográfica y el testimonio personal»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:37

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria han organizado las jornadas 'Cómo ... contar la historia' para relatar lo sucedido en Euskadi desde «el rigor de la investigación». «No se trata solo de recuperar hechos del pasado. Se trata de cómo los transmitimos, qué lugar damos a las víctimas», han subrayado los organizadores de estas jornadas. Asi lo han explicado este lunes la diputada de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, la escritora Luisa Etxenike y Arritxu Marañón, viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  3. 3

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  8. 8

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  9. 9 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  10. 10

    Una gran imagen sin premio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación de Gipuzkoa organiza unas jornadas para «abordar el relato histórico desde el rigor y contra la distorsión»

La Diputación de Gipuzkoa organiza unas jornadas para «abordar el relato histórico desde el rigor y contra la distorsión»