La Diputación de Gipuzkoa organiza unas jornadas para «abordar el relato histórico desde el rigor y contra la distorsión»

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria han organizado las jornadas 'Cómo ... contar la historia' para relatar lo sucedido en Euskadi desde «el rigor de la investigación». «No se trata solo de recuperar hechos del pasado. Se trata de cómo los transmitimos, qué lugar damos a las víctimas», han subrayado los organizadores de estas jornadas. Asi lo han explicado este lunes la diputada de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, director del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, la escritora Luisa Etxenike y Arritxu Marañón, viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia.

Domínguez ha señalado que las jornadas buscan «aportar puntos de vista cualificados al debate que tenemos abierto en nuestra sociedad sobre la forma de afrontar nuestro pasado, en especial aquellos aspectos más traumáticos de nuestra historia«. Y ha resaltado que »con este ciclo queremos abrir un espacio de reflexión plural, riguroso y accesible para la ciudadanía. Contar la historia no es solo un ejercicio intelectual, es también una responsabilidad social: la de construir una memoria colectiva que reconozca a las víctimas, que se apoye en la investigación y que dé cabida a la palabra y a la creación literaria«.

Etxenike ha añadido que «vivimos en una época de enorme incertidumbre informativa, en la que es más necesario que nunca debatir sobre cómo se relata la historia desde distintos enfoques«. Y ha apuntado que «rigor de la investigación histórica, el del periodismo, que nos ofrece una mirada en tiempo real a los acontecimientos, el valor del testimonio en primera persona, y también la ficción, que a través de novelas o películas nos acerca de manera muy directa a experiencias encarnadas en personas de carne y hueso«.

Por último, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañon, ha asegurado que el ejercicio de la memoria «no se trata solo de recuperar hechos del pasado. Se trata de cómo los transmitimos, qué lugar damos a las víctimas, qué lecciones compartimos y cómo evitamos la distorsión, el silencio o el olvido». En este sentido, Marañon ha explicado que, para el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, la memoria de las víctimas del terrorismo, construida desde la verdad, constituye un «referente ético y democrático«.

Las ponencias

El evento contiene un programa que incluye tres ponencias que se celebrarán tanto en Donostia como en Gasteiz. En la capital guipuzcoana, las sesiones tendrán lugar los días 1, 17 y 21 de octubre a las 19.00 horas en el convento Santa Teresa de la Parte Vieja donostiarra, actual sede del Koldo Mitxelena Kulturunea (KMK). Asimismo, los días 2, 16 y 22 tendrán lugar en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo las tres sesiones previstas en la capital alalvesa.

Se ofrecerán tres conferencias en Donostia. La primera de ellas tendrá lugar el próximo 1 de octubre, jueves, bajo el título 'Los sentidos de la Historia'. El ponente será Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y actualmente profesor visitante en la Central European University de Viena.

La segunda ponencia de las jornadas en la capital guipuzcoana, 'Vivir y contar la Historia en primera persona', se celebrará el viernes 17 de octubre. En esta ocasión, la Historia será narrada desde el interior mismo de los acontecimientos por el escritor, periodista y víctima del terrorismo Mario Calabresi. Cabe mencionar, además, que Calabresi ha sido director de los diarios 'La Stampa' y la 'Repubblica' y que ha publicado varios libros.

El cierre de las jornadas en Donostia llegará el 21 de octubre, martes, con 'La Historia limitada. La verdad histórica en la ficción literaria', a cargo de la periodista y escritora Tatiana Tibuleac, que reflexionará acerca de qué puede aportar la literatura al conocimiento de la Historia, y sobre si la ficción puede llevarnos más lejos en la comprensión de hechos históricos que la propia realidad.