La Diputación de Gipuzkoa no cierra ninguna puerta para aprobar las Cuentas

Donde la coalición PNV-PSE debe esforzarse para lograr los Presupuestos del año 2026 es en Gipuzkoa, además de en Álava. El Gobierno foral – ... en minoría– completó ayer la tercera ronda de negociaciones con los grupos de la oposición –EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos– en su intento de lograr los votos de al menos uno de los partidos para aprobar las segundas Cuentas de la legislatura de la diputada general jeltzale Eider Mendoza.

Elkarrekin Podemos, que ya apoyó a principios de año la reforma fiscal impulsada por PNV y PSE, se ha posicionado en las últimas semanas como la formación que puede desbloquear las Cuentas del próximo año. La portavoz de la coalición morada trasladó tras la reunión –a la que acudieron Mendoza, el teniente de diputada general José Ignacio Asensio, y la diputada de Hacienda, Itziar Agirre por parte del Gobierno–, que «seguimos hablando», pero que hasta ahora «no ha habido concreción». La habrá a partir del próximo viernes, cuando venza el plazo para que los partidos de las Juntas presenten sus enmiendas y correcciones al proyecto presupuestario.

La formación que este año parece más alejada del acuerdo es el PP. Los populares, que el año pasado fueron la clave para que Mendoza aprobara sus primeros Presupuestos, quedaron ya fuera de la negociación de la reforma fiscal tras el «veto» impuesto por el PSE. El PP puso ayer sobre la mesa 57 enmiendas por valor de 91 millones de euros. «Ya nos han pedido que renunciemos a muchas de ellas y les digamos cuáles consideramos imprescindibles», explicaba el portavoz en las Juntas del PP, Mikel Lezama, a este periódico. Recalcó su «predisposición» y aseguró que «el gobierno poco a poco va entendiendo que está en minoría».

La incógnita reside en la maniobra por la que podría optar EH Bildu. El año pasado fue el único partido que presentó una enmienda a la totalidad a las Cuentas de Gipuzkoa mientras se abstuvo en Bizkaia y en Araba. Con ese movimiento propició que el proyecto económico saliese adelante en territorio alavés. La portavoz de EH Bildu en las Juntas, Maddalen Iriarte, reprochó al Gobierno foral el pasado viernes «una negociación presupuestaria sin contenido» y le acusó de falta de «transparencia y seriedad». Se abre la posibilidad de que la izquierda independentista se puediese abstener, ya que la negociación del año que viene estará marcada por el horizonte electoral y los acuerdos serán mucho más caros.