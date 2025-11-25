Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión del gobierno foral, con Mendoza en el centro, y EH Bildu, a la derecha, con Iriarte como portavoz. Gorka Estrada

La Diputación de Gipuzkoa no cierra ninguna puerta para aprobar las Cuentas

El viernes se cierra el plazo de presentación de enmiendas y el PP ya ha puesto sobre la mesa cambios por valor de 90 millones de euros

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Donde la coalición PNV-PSE debe esforzarse para lograr los Presupuestos del año 2026 es en Gipuzkoa, además de en Álava. El Gobierno foral – ... en minoría– completó ayer la tercera ronda de negociaciones con los grupos de la oposición –EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos– en su intento de lograr los votos de al menos uno de los partidos para aprobar las segundas Cuentas de la legislatura de la diputada general jeltzale Eider Mendoza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  9. 9

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  10. 10

    Investigan la posible filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación de Gipuzkoa no cierra ninguna puerta para aprobar las Cuentas

La Diputación de Gipuzkoa no cierra ninguna puerta para aprobar las Cuentas