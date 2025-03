Dimiten los tres ediles de EH Bildu en un pueblo de Álava por la «frustración» de no poder frenar un macroproyecto solar

El apoyo de EH Bildu durante los últimos años a los colectivos ecologistas y vecinales frente a los proyectos de renovables se le está volviendo ... en contra a la coalición independentista, ahora que llega el momento de su aprobación y puesta en marcha. Primero fue en Oion, el municipio más poblado de Rioja Alavesa, donde su alcalde, el abertzale José Manuel Villanueva, apoyó la instalación de ocho molinos en el concejo de Labraza y justificó que lo hacía para evitar una vía penal que podría acabar en una acusación de prevaricación. Ahora, los tres concejales de EH Bildu en Arrazua-Ubarrundia han presentado su dimisión por su «frustración» al no poder «frenar» el proyecto fotovoltaico 'Vitoria Solar 1', una instalación que supondría la implantación 90.000 paneles en este municipio colindante con la capital alavesa.

En Arrazua-Ubarrundia gobierna la jeltzale Blanca Antepara en una Corporación en la que el PNV, EH Bildu y los independientes de Goazen tienen tres concejales cada uno. Pues resulta que en el último pleno se ausentaron todos los ediles abertzales cuando se iba a debatir una moción impulsada por la plataforma 'Proiektu Honi Ez' solicitando a la Diputación Foral de Álava que no apruebe el plan especial (de carácter urbanístico) de la central fotovoltaica impulsada por el Gobierno vasco y la empresa Solaria.

En una carta pública que se está buzoneando en las viviendas del municipio, Txetxu Zengotitabengoa, Laura Sancho y Javier Ruiz de Arkaute, integrantes del grupo de EH Bildu en el municipio, comunican a sus ciudadanos su dimisión y recuerdan que, entre sus «prioridades» cuando se presentaron a los comicios celebrados en 2023, «sobre todo» figuraba la necesidad de darle «un nuevo enfoque a la transición energética».

«Representamos a EH Bildu en el Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia, pero participamos también activamente en diversas plataformas populares. Y tanto desde la calle como desde la institución hemos trabajado para frenar este proyecto que, creemos, condiciona el futuro de nuestro municipio», manifiestan.

La plataforma 'Proiektu Honi Ez' ha difundido un comunicado de forma paralela donde acusa a la coalición abertzale de «perder el Norte» con la «política de moqueta». «Todo hace suponer que la dirección política de EH Bildu quería imponer su criterio sobre el sentir y compromiso de sus concejales intentando impedir que votar a favor de la moción que habían apoyado anteriormente en comisión. Una situación kafkiana», señalan.

Este colectivo lo relaciona con la Ley de cambio climático que en enero de 2024 pactó EH Bildu con el PNV y PSE. «Cualquiera podría pensar que a partir de ese momento nada podía salir mal. Y así es, nada podía salir mal para los inversores y promotores que tendrían herramientas normativas, ayudas oficiales y la inacción del partido más relevante de la oposición, que ha optado por ponerse de perfil, tanto que casi no hay manera de distinguirlo del PNV y amenaza con convertirse en su 'marca blanca'», acusan. «¿Qué esperan en el EH Bildu institucional? ¿Esperan que seamos dóciles? ¡Pues no! Nos organizamos, militamos, creamos alianzas con otras plataformas y pueblos igualmente amenazados y no esperamos nada de la política de moqueta», remata la plataforma ciudadana.

«Innumerables iniciativas y alegaciones»

Los ediles dimisionarios, por su parte, afirman que tienen «las manos atadas ante proyectos impulsados por instituciones supramunicipales de la mano de empresas que, como Solaria, solo busca rentabilidad económica. Hablamos del Gobierno vasco que, a la postre, es parte y juez en este proyecto», apostillan. «En este momento, poco o nada podemos aportar desde el Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia para paralizar este proyecto. Porque el de Solaria y el EVE no es el único proyecto. En total, tenemos registrados ya 15 proyectos de energías renovables en nuestro municipio», sostienen.

Ante esta situación, Zengotitabengoa, Sancho y Ruiz de Arkaute confiesan que no se sienten «con fuerzas para finalizar la legislatura. Por eso creemos que es el momento de abandonar nuestra acta como concejales. Creemos que esta dimisión debe alertar de que así no se pueden hacer las cosas. Las instituciones deben colaborar entre sí, sin imponer proyectos. Y este proceso se debe hacer escuchando también a los vecinos, con control público pero de una manera participativa que permita avanzar hacia una verdadera democratización de la energía», concluyen.

El caso de Oion

No hay que perder de vista que este episodio surge apenas unas semanas después de otro caso ocurrido en el Ayuntamiento de Oion. En febrero, EH Bildu aprobó un parque eólico en este municipio riojanoalavés «por imperativo administrativo». El Consistorio otorgó entonces los últimos permisos para la estación de Labraza, la primera central eólica en veinte años años en Euskadi. Esta decisión llegó marcada por la polémica. Y es que el Consistorio que el 12 de febrero dio luz verde al complejo eólico está gobernado por EH Bildu, que en los últimos años ha oscilado entre el 'no' a los proyectos y el posibilismo con centrales como la de Statkraft en Aramaio, ya decaída. En este caso de Labraza el regidor del municipio, José Manuel Villanueva, alegó que no le quedaba más remedio que facilitar los planes de Iberdrola y el EVE «por imperativo administrativo».

El alcalde salió entonces al paso de las declaraciones que realizó unos días antes el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), que se felicitó por la «magnífica noticia» del 'okey' del Consistorio gobernado por Bildu, del que dijo que ha «agilizado todos los procesos para facilitar esta instalación», ha sido «colaborativo, rápido y ha trabajado codo con codo con la compañía para facilitar la instalación del parque». Villanueva matizó que él ha «estado y estoy en contra del proyecto, pero por imperativo administrativo hay que dar cauce a esa petición. La alternativa sería la prevaricación, y no he estado en política durante 15 años para salir por la puerta de atrás por prevaricar», zanjó.