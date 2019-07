Vox dice que no apoyará al PP en Madrid y repite la fórmula de Murcia El PP llamará este mismo martes a Rocío Monasterio aunque critica no haber recibido ningún documento de ella desde finales de junio AGENCIAS Madrid Martes, 9 julio 2019, 10:48

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha confirmado que no apoyará una hipotética candidatura de la popular Isabel Díaz Ayuso en el pleno de investidura de mañana que, por el momento, sigue sin candidato.

Tras reunirse con el presidente de la Cámara regional, Juan Trinidad, en el marco de la segunda ronda de contactos emprendida por éste con los grupos parlamentarios, Monasterio ha lamentado la «falta de interés» de PP y Ciudadanos, a quienes exigió firmar un «programa único», en negociar con Vox.

El PP (30 escaños) ya ha anunciado un pacto de Gobierno en coalición con Ciudadanos (26 escaños), pero para que prospere la investidura de Díaz Ayuso sería imprescindible el respaldo de los 12 diputados de Vox.

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se había mostrado comprensiva esta misma mañana con que Vox pidiera «gestos» en la autonomía así como que se sienten con ellos y ha afeado a Ciudadanos «querer los votos de alguien y luego acomplejarse».

«Si esto depende de una foto, por Dios, pues vamos a hacernos una y catorce... que más da», dijo en una entrevista concedida a la 'Cadena Cope'. Pero Díaz Ayuso también ha hecho hincapié en que aunque es consciente de que las reivindicaciones del partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio son «legítimas» tampoco ellos les han enviado ningún documento desde finales de junio.

Pese a estas palabras, ha defendido que ella se ha encargado que muchas de sus peticiones fueran recogidas en el acuerdo que ha firmado con la formación 'naranja', aunque «no con su literatura», así como que se ha ocupado de que esas competencias cayeran de manos de su formación para que dichas medidas ella las pudiese cumplir. «De esta manera, quieran o no quieran los de Ciudadanos por lo menos yo me puedo comprometer a hacer cosas», ha remarcado.

La izquierda «frotándose las manos»

Díaz Ayuso ha hecho un llamamiento a que se desbloquee la situación y se forme gobierno porque no es bueno que la región tenga uno en funciones, que no tiene control parlamentario y con ciertas decisiones que no puede tomar.

En este punto, ha hecho hincapié en que si se espera a septiembre para ello se juntará la formación de Ejecutivo con la elaboración de los Presupuestos. A su parecer, es mejor empezar a configurarlo en verano para que, en tiempos donde «baja el tiempo», los nuevos consejeros se asienten.

Además, la 'popular' ha manifestado que ante esta situación tanto el portavoz de Más Madrid como el del PSOE, Íñigo Errejón y Ángel Gabilondo, respectivamente, estarán «frotándose las manos». «Imagínense lo que pueden ser la Educación o la Sanidad de Madrid gestionadas por Errejón. O Errejón o yo. O están ellos o están los demás. No podemos estar jugando con esto porque el PSOE es una apisonadora del poder», ha puesto sobre la mesa.

Así, ha indicado que ante la ronda de contactos que llevará a cabo el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, con los grupos políticos para ver si puede proponer a Díaz Ayuso al pleno de investidura, ella ha asegurado que llamará a Monasterio para ver su posición.