El Día de la Memoria se celebra hoy por separado y con diferentes actos

Un año más el Día de la Memoria se celebra en Euskadi con los partidos políticos por separado, en este caso el PP, y en ... diferentes actos. El Gobierno Vasco conmemorará la jornada en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria con el objetivo de dar visibilidad a las víctimas de vulneración de derechos humanos para contribuir así a su «proceso de curación y se conviertan en activo para la convivencia».

Organizado por el Instituto de la Memoria-Gogora, y presidido por el lehendakari, que estará acompañado de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el acto institucional tendrá lugar a partir de las 12.00 horas. Cada 10 de noviembre el Ejecutivo vasco recuerda a las víctimas del terrorismo y la violencia, al ser una fecha en la que no hubo asesinatos.

Vitoria Parlamento Vasco Ofrenda floral a las 10.00 ante la escultura dedicada a las víctimas ubicada junto a la entrada principal. Asistirán todos los partidos excepto PP y Vox.

Gobierno Vasco El lehendakari Imanol Pradales presidirá el acto del Instituto Gogora a las 12.00 en Vitoria

PP vasco El partido de Javier de Andrés celebrará en solitario con un acto en el Monumento a las Víctimas de Vitoria a las 11.00.

San Sebastián Ayuntamiento El alcalde Jon Insausti conmemorará el día con un acto a las 13.00 en los jardines de Alderdi Eder.

Irun Ayuntamiento En el monolito de la Avenida de Iparralde, se realizará un homenaje a las víctimas a las 12.00

Acto ayer en Zarautz

Pero antes, a las 10.00 horas, el Parlamento Vasco también conmemorará este día con otro acto que consistirá en una ofrenda floral ante la escultura 'Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de Medianoche', obra dedicada a las víctimas ubicada junto a la entrada principal de la sede de la Cámara. PP y Vox no participarán al considerar que este tipo de actos «mezclan» distintos tipos de víctimas y «blanquean a EH Bildu». Por tanto, el partido de Javier de Andrés lo hará con una concentración a las 11.00 en el Monumento a la Memoria de las Víctimas de Vitoria.

También en San Sebastián, el Ayuntamiento conmemorará la efeméride, a las 13.00 horas en los jardines de Alderdi Eder, con un homenaje en recuerdo a las víctimas del terrorismo y de la violencia política, con la presencia del alcalde Jon Insausti. Y en Irun, en el monolito de la Avenida de Iparralde, a las 12.00, el Ayuntamiento celebrará este Día de la Memoria, con presencia de la alcaldesa, Cristina Laborda. Ya hubo actos ayer en Zarautz, en el parque de La Rosaleda. El alcalde, Xabier Txurruka dedicó un recuerdo especial a las personas que sufrieron extorsión económica por parte de ETA. «Empresarios y comerciantes y otros que padecieron en silencio», lamentó.