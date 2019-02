Denis Itxaso: «El PSE ha evitado que Gipuzkoa cayera en la radicalización independentista» Itxaso posa en el kiosko de la plaza del Ensanche de Irun, símbolo de su interés por girar la mirada hacia la Gipuzkoa urbana. / F. DE LA HERA Denis Itxaso, teniente de diputado general de Gipuzkoa destaca que el PSE se ha sentido «tremendamente responsable de evitar que Gipuzkoa cayera en una radicalización independentista» A. GONZÁLEZ EGAÑA Viernes, 22 febrero 2019, 10:40

El socialista Denis Itxaso no consiguió ser 'alcalde de Gipuzkoa' en 2015, pero reconoce que todos los miembros de su equipo han disfrutado muchísimo «siendo concejales del territorio, con toda la humildad y la cercanía». Todos proceden de los ayuntamientos y resalta que «esa naturalidad con la que nos remangamos en todos los rincones de Gipuzkoa, llegando a acuerdos para mejorar la vida de la gente, es una forma de actuar muy municipalista que está en nuestros genes». Tras casi cuatro años como teniente de diputado general de Gipuzkoa y diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, asegura se ha dado paso a un territorio «sin complejos, que no tiene motivos para resignarse a jugar un papel subalterno en Euskadi». También destaca que el PSE se ha sentido «tremendamente responsable de evitar que Gipuzkoa cayera en una radicalización independentista».

-¿Con qué sabor de boca se queda transcurridos casi cuatro años desde el inicio de la legislatura foral?

-Creo que hay razones para sentirse razonablemente satisfecho. Se ha parado la eterna noria guipuzcoana, de décadas, dando vueltas sobre los mismos problemas. Los hemos resuelto. Vivimos un clima de convivencia que ha permitido que determinados sectores del territorio no vivan Gipuzkoa con hostilidad como ocurría hace años. Me siento satisfecho de la apertura del territorio, de una mirada abierta de la cultura, del mestizaje o de la identidad, viejos atavismos que, poco a poco, van quedando atrás y dan lugar a una nueva forma de ser guipuzcoana. Hemos abierto paso a una Gipuzkoa sin complejos que no tiene motivos para resignarse a jugar un papel subalterno en Euskadi.

-¿Al PSE se le considera ahora de otra manera en Gipuzkoa?

-Hace cuatro años yo insistía en el prestigio municipal de los alcaldes socialistas y esta legislatura ha servido para que el PSE tenga un nivel de penetración en el conjunto del territorio, en municipios pequeños, mucho mayor. A este partido es difícil reconocerle en relación con el de hace diez años. Hemos sido un equipo euskaldun al completo, con una mirada muy natural de lo vasco, hemos gestionado turismo, cultura y elementos que tienen que ver con la identidad y no hemos roto nada, más bien lo contrario, le hemos dado un aire de modernidad, sin renunciar a lo que somos. Hemos demostrado que se puede ser abertzale en este país sin ser nacionalista.

-¿El PSE se ha sentido 'pequeñito' en un gobierno de coalición con un partido como el PNV, al que le respaldan muchos votos?

-Nos hemos sentido tremendamente responsables de evitar que Gipuzkoa cayera en una radicalización independentista. Hemos visto durante toda la legislatura, y lo respeto, a Markel Olano y a Egibar fascinados por el procés catalán. Lo que me sorprende es que ahora lo oculten. Que tras cuatro años de matraca soberanista, ahora que toca que cada uno represente coherente y honestamente lo que siente, disimulen. El PSE se ha sentido responsable de evitar esa deriva y los mayores roces con el PNV han sido por ahí.

-¿El PSE ha ejercido un papel de gestión, pero también político?

-La pretensión del PNV de catalanizar la política guipuzcoana ha hecho que no tuviéramos un mero papel de gestión, sino de equilibrio y moderación de la política guipuzcoana desde la Diputación. Esto ha implicado que cada vez que Olano, bien con Torra o Carles Puigdemont, tenía esos akelarres catalanistas le llamásemos la atención. Los recreos están bien, pero duran cinco minutos, después hay que volver al taller a trabajar.

-¿Permanece el temor de que los logros se los apropie el PNV?

-Ese es el miedo que siempre puede surgir en una coalición de gobierno, pero yo no lo tengo. Por una razón, el PNV siempre comete el error de trabajar de forma preferente con los suyos. Nosotros, en cambio, hemos gobernado desde la Diputación llegando a acuerdos con ayuntamientos de todas las fuerzas políticas, no hemos ejercido ningún tipo de sectarismo. No hemos pedido a nadie el carné para colaborar. Eso nos ha dado un nivel de penetración que el PNV no ha tenido porque, de hecho, ha ejercido un veto con Irun y ha querido ejercerlo con Eibar, es decir, la vieja política del PNV de discriminar en función del color del carné de su alcalde.

-¿Qué ha ocurrido realmente en Irun?

-El caso de Irun me parece paradigmático, es la segunda ciudad del territorio y con ella el PSE ha contribuido a que la Diputación gire la mirada hacia la Gipuzkoa urbana, donde están los grandes núcleos de población que necesitan más impulso por razones socioeconómicas, para generar empleo y bienestar. Hemos conseguido eso con Errenteria, Pasaia, Donostia, Irun. Por otra parte, esto simboliza la actitud de un Markel Olano que no diferencia su chaqueta de diputado general de sus intereses de partido, que no es capaz de reconocer los avances que hace Irun, de no estar en las fechas clave de la mayor transformación y regeneración urbana que se va a producir en esta legislatura junto con la de Pasaia. En definitiva, de no estar por puro sectarismo político.

-¿El PSE está preocupado con Irun?

-Estoy muy confiado en la gestión no solo del alcalde, sino en el apoyo que la Diputación le ha aportado fundamentalmente por presión e influencia socialista. Ha habido una implicación del Gobierno municipal y de la Diputación en Irun contante y sonante que me lleva a pensar que va a haber una movilización sin precedentes en favor del PSE.

-Esa implicación de la Diputación también la aprovechará el PNV...

-Pero están siendo muy torpes porque la ciudadanía está detectando que ese acento que pone el PNV está perjudicando los intereses de Irun. Es lícito en democracia discrepar, lo que no es lícito es darle fuego a la barraca cuando uno no gobierna. Eso es lo que el PNV hace. Cuando una ciudad se le atraganta una y otra vez, lo pone todo patas arriba. Y se les ve el plumero. Nosotros hemos jugado con absoluta lealtad institucional al conjunto de ayuntamientos fuera cual fuese el color y eso nos ha permitido estar donde tradicionalmente el PSE ha tenido dificultades.

-¿Alguna autocrítica?

-Hay una fundamental. Aunque la economía ha mejorado se le ha visto a la Diputación hablando demasiado de industria 4.0, de economía del conocimiento, de ciberseguridad, elementos que aun siendo importantes para adelantarse al futuro inmediato, se nos ha oído hablar poco de empleo. La baja tasa de desempleo no puede ocultar que hay una precariedad laboral y un fenómeno de trabajadores pobres que les impide desarrollar sus proyectos vitales. Incluyo también la autocrítica en Turismo donde está pendiente que haya un convenio colectivo para el mundo de la hostelería.

-¿Cuántas páginas de su 'Libro blanco de Gipuzkoa' se han cumplido?

-Lo he estado releyendo y está cumplido en un porcentaje altísimo, sobre todo en aquellas cosas más complicadas. Y anuncio que habrá un 'Libro blanco de Gipuzkoa 2.0' para el periodo 2019-2023, que actualizará el anterior porque también hay objetivos que requieren de una segunda legislatura para darles continuidad como la Escuela de Cine, el problema de los residuos o el modelo de financiación de nuestras carreteras. Hay otras cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la necesidad de rejuvenecer Gipuzkoa o de atender mejor a nuestros mayores que sigue siendo una tarea que requiere aún mayor impulso.

-Esta semana se ha producido una discrepancia en el seno del Gobierno de coalición PNV-PSE a raíz de la Ley de Aportaciones. ¿Qué tiene que decir?

-Esa ley es el elemento que mejor describe los agravios y diferencias territoriales. El hecho de que nuestro diputado general, seguramente que por razones internas dentro del PNV, haya hecho una lectura triunfal de un parche que perpetúa ese agravio e inequidad, me hace pensar que puede haber gente que no identifica al PNV con el interés de Gipuzkoa. Un diputado general que pierde el sentido de la realidad y, quizás por debilidad interna dentro de su partido, no logra aglutinar una posición objetivable, rotunda y clara, en relación a la Ley de Aportaciones, empieza a ser un partido que quizás no sea tan útil para los intereses de Gipuzkoa.

-¿Es este un adelanto del escenario preelectoral que se avecina?

-Tenemos discrepancias con el PNV. En este caso el fracaso es evidente y ha llegado el momento de establecer nuestras exigencias como defensores del interés por Gipuzkoa.

-El rifi-rafe ha sido con Imanol Lasa. ¿No comparte el mismo buen rollo que con Olano?

-Imanol Lasa hace el papel de portavoz. Creo que en todas las facetas de la vida hace falta un poco de humor y la comicidad que a veces aporta Imanol Lasa contribuye a distender un poco el ambiente.