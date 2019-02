Denis Itxaso: «Nos sentimos parte del proyecto de Sánchez» «Un resultado muy positivo el 28-A será la mayor palanca para plantarnos ante la ciudadanía como una opción ganadora» A. G. E. Viernes, 22 febrero 2019, 10:39

-¿En qué medida puede favorecer o perjudicar al PSE que haya una mes antes de las forales una cita con las urnas en España?

-Hemos lanzado el proyecto político de Gipuzkoako Ezkerra por varias razones porque consideramos que hemos ejercido un papel claramente progresista en muchas políticas, pero también porque nos sentimos parte del proyecto de Pedro Sánchez, que ha colocado al PSOE como un partido socialdemócrata moderno en Europa. La buena salud con la que cuenta el partido y la referencialidad que ha recuperado para las gentes de izquierda nos convierte también en el territorio en una referencia indiscutible. En Gipuzkoa todo es posible. Un resultado muy positivo el 28-A será la mayor palanca para plantarnos ante la ciudadanía como una opción ganadora.

-¿Son conscientes de que el voto en España está muy fraccionado?

-La política española ha ido hacia una atomización que en Euskadi, sin embargo, no es nueva. Eso ha obligado a cambiar la nueva política, pero todo el mundo no lo ha entendido, ni siquiera los que se llamaban nueva política que son los que en estos momentos, y hablo de Ciudadanos, más incapacidad están demostrando para llegar a acuerdos y desde luego para el diálogo. El bipartidismo hace tiempo que acabó en España y, sin embargo, están agitando ese reclamo como si todavía siguiera vivo. Sánchez que es la única fuerza capaz de diálogo y negociación. Estoy confiado en el resultado que va a obtener, que creo que va a ser sorprendente, pero estoy más confiando en su capacidad de diálogo para luego trenzar acuerdos, algo que yo siempre he reivindicado también para Gipuzkoa.

-¿Puede ser peligroso el optimismo o la euforia excesivos?

-No tenemos euforia porque lo que se está jugando España y también Gipuzkoa es el riesgo de retroceder 40 años en valores y principios. Lo que tenemos es un sentido de la responsabilidad de hacer frente a esa involución. No son mas valientes aquellos que se niegan a dialogar, más bien creo que eso es un síntoma de cobardía.