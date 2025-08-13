Las críticas de Canarias a la gestión migratoria fuerzan a Sánchez a reunirse con Clavijo

Las críticas del Gobierno canario a la lentitud con la que el Ejecutivo central está cumpliendo con las órdenes del Supremo para el reparto de ... los menores peticionarios de asilo ha provocado que finalmente Moncloa acceda a un cara a cara entre las dos administraciones. El presidente insular, Fernando Clavijo, anunció este miércoles que el próximo lunes 18 de agosto se reunirá con Pedro Sánchez en Lanzarote, donde veranea el jefe del Ejecutivo central, para abordar la situación migratoria, además de otros temas como la ‘agenda canaria’ y asuntos presupuestarios.

La reunión, según diversas fuentes, es probable que se desarrolle a partir de las 16.30 horas en la sede del Cabildo de Lanzarote, a una docena de kilómetro de la residencia de La Mareta, en Teguise, donde Sánchez está de vacaciones desde finales de julio.

En cualquier caso, Clavijo ha adelantado que se abordarán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, temas presupuestarios y acciones del Gobierno, pero ha dicho que espera que los compromisos que se alcanzen sean «ejecutados y cumplidos» por parte de los diferentes Ministerios.

En concreto, se ha quejado de que los compromisos que se adquirieron en el despacho anterior en la isla de La Palma «no se han cumplido»: «Yo puedo entender la situación política, pero sí sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses».