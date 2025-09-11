Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Covite denuncia la concesión del tercer grado a los presos de ETA Ana Belén Egües y Mikel Otegi

Ordóñez considera estas semilibertades «fraudulentas» y remarca que «la ley sí exige el arrepentimiento como condición indispensable para progresar, y ese requisito no se está cumpliendo»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:03

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado este jueves la concesión de dos nuevos terceros grados a los etarras Mikel Otegi y Ana ... Belén Egües, «ambos todavía vinculados a la izquierda abertzale a través de su inclusión en las listas oficiales de Etxerat, donde son tratados como 'presos políticos'». Para Covite, se trata de «una nueva muestra de la amnistía encubierta que el Gobierno Vasco está aplicando a los presos de ETA, progresando al tercer grado a un número cada vez mayor de etarras condenados sin que estos cumplan con el requisito legal fundamental para progresar al tercer grado, que es el arrepentimiento». «Al contrario de lo que dicen los portavoces de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, la ley sí que exige el arrepentimiento como condición indispensable para progresar al tercer grado, y ese requisito no se está cumpliendo», ha criticado Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo de víctimas.

