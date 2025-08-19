Covite contabiliza 135 actos de apoyo a ETA en las fiestas en lo que va de verano

Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, ha documentado un total de 135 actos de apoyo a ETA celebrados durante las fiestas estivales en distintos ... municipios del País Vasco y Navarra. Ha advertido de que en 26 de ellos, «todos organizados en municipios gobernados por EH Bildu, fueron las propias instituciones locales las que facilitaron su realización», incluyéndolos en los programas oficiales de fiestas. Según ha apuntado, el resto fue promovido «directamente» por EH Bildu y Sortu como partidos, así como por la plataforma Sare. «Todavía no ha acabado el verano, ni siquiera la Semana Grande de Bilbao, y ya tenemos un dato preocupante que evidencia lo que siempre ha ocurrido en las fiestas veraniegas de Euskadi y de Navarra: la apropiación indebida por parte de la izquierda abertzale de los espacios festivos para la difusión de sus mensajes de legitimación del terrorismo y de apoyo a los terroristas», ha denunciado Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.

En los citados «actos de apoyo a ETA» se incluyen pancartas, pintadas y carteles con los rostros de miembros de la organización encarcelados, acompañados de mensajes que reclaman su excarcelación con el lema «Etxera», así como brindis, bailes y conciertos «en los que se ensalza su figura». Su presencia en txarangas, txosnas y comparsas «favorece», en su opinión, que las nuevas generaciones asimilen «una visión distorsionada de lo que fue el terrorismo, presentando a los miembros de ETA como héroes dignos de reconocimiento y merecedores de impunidad». Ordóñez ha denunciado que «este tipo de mensajes promueven la idea de que las condenas por asesinatos y otros crímenes «fueron injustas y que su excarcelación es un objetivo legítimo». «Es muy preocupante que la juventud, principal público de estas fiestas, reciba estos mensajes, ya que aumentan el riesgo de radicalización violenta y constituyen una amenaza para el futuro de nuestra sociedad», ha expuesto

Desde Covite han cuestionado qué reacción habría si, en todas las fiestas populares «se pidiera a diario la liberación de violadores o pederastas y se exhibieran sus fotos como si fueran héroes». «Seguramente sería un escándalo. Pero, como se trata de los terroristas de ETA, se asume con normalidad que tengan presencia en los recintos festivos», ha afirmado. Para Covite, esto demuestra que «el tejido moral de una parte significativa de la sociedad vasca y navarra sigue dañado tras décadas de terrorismo y falta de libertad».

El colectivo también ha criticado la reacción ciudadana: «Salvo honrosas excepciones, una parte de la sociedad asiste impasible, y sin protestar, a la utilización de los espacios festivos por la izquierda abertzale para exaltar a asesinos y a condenados por delitos de terrorismo muy graves». «Desde Covite apelamos a esa mayoría social para que no sea cómplice, ni por acción ni por omisión, de esta inmoralidad», ha instado.

Ordóñez ha recordado que el Parlamento Vasco tiene desde hace meses una propuesta legislativa para sancionar administrativamente estos actos, presentada por todos los colectivos de víctimas del terrorismo con representación en el Consejo Vasco de Participación. «Aprobarlo es cuestión de voluntad política. Es un régimen sancionador calcado del que contempla la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, con lo cual no es nada complicado aprobarlo, como intenta transmitir la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, confundiendo a la sociedad», ha apelado.

Desde Covite han insistido en que «no basta con lamentar» estos hechos cada año, es necesario proporcionar a las autoridades de herramientas legales y operativas «para sancionar de forma inmediata a quienes promuevan cualquier manifestación pública que glorifique a ETA o a sus miembros». Ha citado que en otros países europeos democráticos, como Francia o Alemania, «la apología del terrorismo es perseguida de manera firme y ejemplar, con consecuencias reales para quienes promueven este tipo de actos».

Respuesta a Sare

Ordóñez también ha respondido a las últimas declaraciones de Sare instando a «dejar de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas» tras las críticas que han recibido por utilizar las fiestas para exigir la excarcelación de los presos de ETA. «Denunciar el apoyo al terrorismo de ETA no es 'utilizar a las víctimas', sino defender su dignidad, su memoria y la verdad. Quienes hoy llenan el espacio público con peticiones de impunidad para los presos de ETA son los mismos que hasta hace poco aplaudían sus atentados, y ahora utilizan a los presos de ETA como mercancía política y de propaganda, prohibiéndoles arrepentirse de sus crímenes». A su juicio, «hablar de 'preocupación por el dolor de las víctimas' mientras son incapaces de reconocer su responsabilidad en ese dolor, de admitir que fue injusto y estuvo mal asesinar, y de condenar sin matices el terrorismo de ETA, es un ejercicio de cinismo intolerable». «Saben perfectamente que lo que nos provoca sufrimiento es la exhibición obscena de los asesinos de nuestros familiares. No tienen más que dejar de hacerlo para aliviar nuestro sufrimiento», ha reclamado la presidenta de Covite.