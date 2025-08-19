Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Covite contabiliza 135 actos de apoyo a ETA en las fiestas en lo que va de verano

Ordóñez denuncia que estos hechos favorecen que las nuevas generaciones asimilen «una visión distorsionada de lo que fue el terrorismo», al presentar a los miembros de la banda «como héroes»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 11:47

Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, ha documentado un total de 135 actos de apoyo a ETA celebrados durante las fiestas estivales en distintos ... municipios del País Vasco y Navarra. Ha advertido de que en 26 de ellos, «todos organizados en municipios gobernados por EH Bildu, fueron las propias instituciones locales las que facilitaron su realización», incluyéndolos en los programas oficiales de fiestas. Según ha apuntado, el resto fue promovido «directamente» por EH Bildu y Sortu como partidos, así como por la plataforma Sare. «Todavía no ha acabado el verano, ni siquiera la Semana Grande de Bilbao, y ya tenemos un dato preocupante que evidencia lo que siempre ha ocurrido en las fiestas veraniegas de Euskadi y de Navarra: la apropiación indebida por parte de la izquierda abertzale de los espacios festivos para la difusión de sus mensajes de legitimación del terrorismo y de apoyo a los terroristas», ha denunciado Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.

